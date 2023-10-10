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الصحة الإسرائيلية: 535 شخصا يعالجون حاليا بالمستشفيات

10/10/2023 2:35:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إن عدد الجرحى الذين يعالجون حاليا في المستشفيات بلغ 535 شخصا.
وأضافت الوزارة، أن من بين هؤلاء حالة حرجة، و105 خطيرة، و262 متوسطة، و167 خفيفة.
ومنذ بداية عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس ضد إسرائيل، جرى إجلاء 2806 أشخاص إلى المستشفيات، منهم 26 في حالة حرجة و336 في حالة خطيرة.
وبالإضافة إلى هؤلاء، أصيب 534 بجروح متوسطة، و1479 بجروح خفيفة، و107 بحالة فزع، و210 تحت التقييم الطبي.
--(بترا)
ي م/ن ح/ف ق
10/10/2023 15:13:54

MENAFN10102023000117011021ID1107221465

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