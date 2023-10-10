الصحة الإسرائيلية: 535 شخصا يعالجون حاليا بالمستشفيات

الصحة الإسرائيلية: 535 شخصا يعالجون حاليا بالمستشفيات
التاريخ
10/10/2023 2:35:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول (بترا)- قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إن عدد الجرحى الذين يعالجون حاليا في المستشفيات بلغ 535 شخصا.
وأضافت الوزارة، أن من بين هؤلاء حالة حرجة، و105 خطيرة، و262 متوسطة، و167 خفيفة.
ومنذ بداية عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس ضد إسرائيل، جرى إجلاء 2806 أشخاص إلى المستشفيات، منهم 26 في حالة حرجة و336 في حالة خطيرة.
وبالإضافة إلى هؤلاء، أصيب 534 بجروح متوسطة، و1479 بجروح خفيفة، و107 بحالة فزع، و210 تحت التقييم الطبي.
--(بترا)
ي م/ن ح/ف ق
10/10/2023 15:13:54
MENAFN10102023000117011021ID1107221465
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