العقبة: حملة لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 10 تشرين الأول (بترا) أمين المعايطة- أطلقت مديرية شباب العقبة حملة لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية، ضمن الشراكة بين وزارة الشباب ومديرية الأمن العام.
وأكد محافظ العقبة خالد الحجاج خلال رعايته إطلاق الحملة من مدرسة العقبة الثانوية الشاملة للبنات، أهمية
العمل بروح الفريق بين المؤسسات الرسمية والأهلية للتصدي لهذه الظاهرة ومحاربتها بمختلف الوسائل لأن آثارها لا تقتصر على ممارسها بل تتعداها لتهدد حياة الآخرين وتلحق الأذى والضرر بالمجتمع.
بدوره عرض مساعد مدير شرطة العقبة العقيد معن العودات لدور مديرية الأمن العام في مواجهة كل ما يهدد أمن وسلامة المجتمع من خلال متابعة البلاغات الواردة حول قضايا إطلاق العيارات النارية والتحقيق بها والقبض على الفاعلين وصاحب المناسبة، وضبط الأسلحة المُستخدمة وتقديمهم للقضاء.
وأشار مدير مديرية شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي، إلى الدور التوعوي والمجتمعي الذي يقع على عاتق مديريات ومراكز الشباب، وأبناء المجتمع كافة، للمساهمة بنبذ هذه الظاهرة لحماية المجتمع من عبث المستهترين ترسيخاً للأمن.
وحضر حفل إطلاق الحملة، رئيس قسم الشرطة المجتمعية المقدم وصفي العتوم، ورئيس مجلس المحافظة عماد عمرو ومدير مدينة الأمير حمزة للشباب أحمد الحسن، ومدير أوقاف العقبة فارس الجوازنة، ومدير تربية العقبة الدكتور عبدالوهاب الحجاج بمشاركة شعبية واسعة.
وتضمنت فعاليات الحملة عرضا مسرحيا تفاعليا قدمها فريق المسرح الشرطي جسد فيها المشاركون الآثار الإنسانية التي تنجم عن هذه التجاوزات، وضرورة تبني خطط واقعية تشاركية تسهم في تحفيز المواطنين على الابتعاد عن الممارسات الخاطئة التي تهدد حياة الآخرين.
يذكر ان مديرية الأمن العام خصصت الرقم (0797911911) على تطبيق "واتس اب" للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية واستقبال الصور والفيديوهات، مهيبة بالجميع بالإبلاغ عن أي مظاهر مخالفة.
--(بترا)
ا م/م ف/اح
10/10/2023 15:09:39
MENAFN10102023000117011021ID1107221464
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