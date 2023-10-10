MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 10 تشرين الأول (بترا) أمين المعايطة- أطلقت مديرية شباب العقبة حملة لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية، ضمن الشراكة بين وزارة الشباب ومديرية الأمن العام.

وأكد محافظ العقبة خالد الحجاج خلال رعايته إطلاق الحملة من مدرسة العقبة الثانوية الشاملة للبنات، أهمية

العمل بروح الفريق بين المؤسسات الرسمية والأهلية للتصدي لهذه الظاهرة ومحاربتها بمختلف الوسائل لأن آثارها لا تقتصر على ممارسها بل تتعداها لتهدد حياة الآخرين وتلحق الأذى والضرر بالمجتمع.

بدوره عرض مساعد مدير شرطة العقبة العقيد معن العودات لدور مديرية الأمن العام في مواجهة كل ما يهدد أمن وسلامة المجتمع من خلال متابعة البلاغات الواردة حول قضايا إطلاق العيارات النارية والتحقيق بها والقبض على الفاعلين وصاحب المناسبة، وضبط الأسلحة المُستخدمة وتقديمهم للقضاء.

وأشار مدير مديرية شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي، إلى الدور التوعوي والمجتمعي الذي يقع على عاتق مديريات ومراكز الشباب، وأبناء المجتمع كافة، للمساهمة بنبذ هذه الظاهرة لحماية المجتمع من عبث المستهترين ترسيخاً للأمن.

وحضر حفل إطلاق الحملة، رئيس قسم الشرطة المجتمعية المقدم وصفي العتوم، ورئيس مجلس المحافظة عماد عمرو ومدير مدينة الأمير حمزة للشباب أحمد الحسن، ومدير أوقاف العقبة فارس الجوازنة، ومدير تربية العقبة الدكتور عبدالوهاب الحجاج بمشاركة شعبية واسعة.

وتضمنت فعاليات الحملة عرضا مسرحيا تفاعليا قدمها فريق المسرح الشرطي جسد فيها المشاركون الآثار الإنسانية التي تنجم عن هذه التجاوزات، وضرورة تبني خطط واقعية تشاركية تسهم في تحفيز المواطنين على الابتعاد عن الممارسات الخاطئة التي تهدد حياة الآخرين.

يذكر ان مديرية الأمن العام خصصت الرقم (0797911911) على تطبيق "واتس اب" للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية واستقبال الصور والفيديوهات، مهيبة بالجميع بالإبلاغ عن أي مظاهر مخالفة.

--(بترا)

ا م/م ف/اح

10/10/2023 15:09:39