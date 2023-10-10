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القوات المسلحة تنفي استخدام القواعد الأردنية من قبل الجيش الأميركي لنقل إمدادات لإسرائيل

10/10/2023 2:35:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- نفى مصدر عسكري في القوات المسلحة الأردنية، مزاعم كاذبة يتم تداولها حول استخدام القواعد العسكرية الأردنية من قبل الجيش الأميركي لنقل إمدادات لإسرائيل.
وأكد المصدر أن ما تم تداوله حول انطلاق طائرة عسكرية أميركية من قاعدة عسكرية أردنية ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة، موضحاً أن الطائرة المشار إليها في مزاعم كاذبة روجت مساء الأول من أمس عبرت الأجواء الأردنية بعد منحها تصريح عبور وفق الإجراءات القانونية التي تحكم حركة الطيران الدولية، وتأكيد طلب العبور أنها تحمل ركاباً ولا تحمل أي معدات.
وحذّر المصدر أن هذه المزاعم تأتي في إطار حملات التشويه ضد مواقف الأردن الثابتة وجهوده المتواصلة لخدمة القضية الفلسطينية، وتضحيات القوات المسلحة لنصرة الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
وأكد المصدر ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الموثوقة والحذر من حملات التشويه المشبوهة التي تستهدف الأردن ومواقفه.
--(بترا)
ل م/م ف/رق
10/10/2023 15:08:29

MENAFN10102023000117011021ID1107221463

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