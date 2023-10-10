وزير الأوقاف يفتتح الملتقى الخيري واليوم الطبي في لواء بني عبيد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 10 تشرين الأول (بترا)- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني، الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية، في لواء بني عبيد في محافظة إربد.
وقال الخلايلة إن هذا الملتقى الخيري لهُ ميزة خاصة، لأنّه يتزامن مع ذكرى مولد نبينا الكريم الأسوة الحسنة، الذي حثنا على فعل الخير والتقديم لحياة الدنيا والآخرة، مُبيناً أن رسولنا الحبيب علّمنا السعي لإدخال الفرحة على قلوب المسلمين، وسدّ حاجة المحتاجين، داعياً الله سبحانه وتعالى وفي هذه الأيام المباركة أن ينصر أهلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجّه في لقاء سابق جمع جلالته مع أعضاء مجلس إدارة صندوق الزكاة، للعمل على تكثيف نشاطات الصندوق وزيادة المشاريع التنموية التأهيلية للأسر الفقيرة والمحتاجة.
وبيّن أن الرسول حمل لواء الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والأخلاق الحميدة والخصائل والشمائل النبيلة، مشددًا على ضرورة اعتبار ذكرى المولد النبوي الشريف فرصةً للتأسي بأخلاق الرسول الأمين وأفعاله الكريمة الطيبة، وسنته النبوية الشريفة المُطهرة.
ولفت إلى أن الرسول بدأ الدعوة بمشاركة ممثلين عن جميع شرائح المجتمع لتكون رسالةً بأن بناء الأمة يحتاج التعاون والتآلف والتشاركية من الجميع.
وأعلن الخلايلة، عن تقديم 500 قسيمة شرائية للأسر الفقيرة والمحتاجة، وتوزيع مساعدات مالية لـ50 يتيماً و50 طالبا للعلم بواقع 100 دينار لكل منهم، وتوزيع 300 طرد غذائي مقدمة من المحسن الحاج محمد أبو صوفة، وتوزيع 1050 طرداً غذائيًا مقدمة من لجان الزكاة، مُشيراً إلى وجود 60 أسرة تتقاضى رواتب شهرية و 40 يتيماً يتقاضون كفالات أيتام من الصندوق في لواء بني عبيد، ومجموعة من المشاريع التأهيلية وترميم المنازل.
من جهته، قال مدير أوقاف إربد الثانية عبدالسلام نصير، "إننا نتفيأ هذه الأيام في ظلال مولد نبي الرحمة والإحسان والهداية والإيمان، الذي بمولده وبرسالته انتشرت الفضيلة، وبلغت دعوته الآفاق وظهر نور الإسلام في كل مكان، وانتهى زمن الفساد والإفساد والطغيان".
وأشار إلى تنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والفكرية والإنسانية، ومنها مبادرة "أسبوع القدوة" للتذكير بشمائل وخصائل النبي الكريم الحميدة، ومبادرة لزراعة الفسائل والأشجار في ساحات المساجد، ومبادرة لتحديد وطلاء ممرات المشاة في شوارع محافظة إربد، ومبادرة "أخي أشدد أزري" السابعة التي تضمنت توزيع ألف طرد غذائي على الأسر الفقيرة والمحتاجة.
وحضر حفل الافتتاح النائب راشد الشوحة، ومتصرف لواء بني عبيد جمال الخريشا، ومفتي القوات المسلحة - الجيش العربي العقيد إمام الشيخ حسن المخاترة، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومدير أوقاف إربد الأولى الدكتور عمر الحموري، ومدير أوقاف الرمثا الدكتور رائد جروان، وعدد من أهالي ووجهاء اللواء.
--(بترا)
س ع/ن ح/رق
10/10/2023 14:56:44
MENAFN10102023000117011021ID1107221462
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