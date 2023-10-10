وزير الأوقاف يفتتح الملتقى الخيري واليوم الطبي في لواء بني عبيد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 10 تشرين الأول (بترا)- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني، الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية، في لواء بني عبيد في محافظة إربد.

وقال الخلايلة إن هذا الملتقى الخيري لهُ ميزة خاصة، لأنّه يتزامن مع ذكرى مولد نبينا الكريم الأسوة الحسنة، الذي حثنا على فعل الخير والتقديم لحياة الدنيا والآخرة، مُبيناً أن رسولنا الحبيب علّمنا السعي لإدخال الفرحة على قلوب المسلمين، وسدّ حاجة المحتاجين، داعياً الله سبحانه وتعالى وفي هذه الأيام المباركة أن ينصر أهلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجّه في لقاء سابق جمع جلالته مع أعضاء مجلس إدارة صندوق الزكاة، للعمل على تكثيف نشاطات الصندوق وزيادة المشاريع التنموية التأهيلية للأسر الفقيرة والمحتاجة.

وبيّن أن الرسول حمل لواء الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والأخلاق الحميدة والخصائل والشمائل النبيلة، مشددًا على ضرورة اعتبار ذكرى المولد النبوي الشريف فرصةً للتأسي بأخلاق الرسول الأمين وأفعاله الكريمة الطيبة، وسنته النبوية الشريفة المُطهرة.

ولفت إلى أن الرسول بدأ الدعوة بمشاركة ممثلين عن جميع شرائح المجتمع لتكون رسالةً بأن بناء الأمة يحتاج التعاون والتآلف والتشاركية من الجميع.

وأعلن الخلايلة، عن تقديم 500 قسيمة شرائية للأسر الفقيرة والمحتاجة، وتوزيع مساعدات مالية لـ50 يتيماً و50 طالبا للعلم بواقع 100 دينار لكل منهم، وتوزيع 300 طرد غذائي مقدمة من المحسن الحاج محمد أبو صوفة، وتوزيع 1050 طرداً غذائيًا مقدمة من لجان الزكاة، مُشيراً إلى وجود 60 أسرة تتقاضى رواتب شهرية و 40 يتيماً يتقاضون كفالات أيتام من الصندوق في لواء بني عبيد، ومجموعة من المشاريع التأهيلية وترميم المنازل.

من جهته، قال مدير أوقاف إربد الثانية عبدالسلام نصير، "إننا نتفيأ هذه الأيام في ظلال مولد نبي الرحمة والإحسان والهداية والإيمان، الذي بمولده وبرسالته انتشرت الفضيلة، وبلغت دعوته الآفاق وظهر نور الإسلام في كل مكان، وانتهى زمن الفساد والإفساد والطغيان".

وأشار إلى تنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والفكرية والإنسانية، ومنها مبادرة "أسبوع القدوة" للتذكير بشمائل وخصائل النبي الكريم الحميدة، ومبادرة لزراعة الفسائل والأشجار في ساحات المساجد، ومبادرة لتحديد وطلاء ممرات المشاة في شوارع محافظة إربد، ومبادرة "أخي أشدد أزري" السابعة التي تضمنت توزيع ألف طرد غذائي على الأسر الفقيرة والمحتاجة.

وحضر حفل الافتتاح النائب راشد الشوحة، ومتصرف لواء بني عبيد جمال الخريشا، ومفتي القوات المسلحة - الجيش العربي العقيد إمام الشيخ حسن المخاترة، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومدير أوقاف إربد الأولى الدكتور عمر الحموري، ومدير أوقاف الرمثا الدكتور رائد جروان، وعدد من أهالي ووجهاء اللواء.

--(بترا)

س ع/ن ح/رق

10/10/2023 14:56:44