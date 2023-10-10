الصحة العالمية: مليار شخص يعانون اضطرابات نفسية وعصبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- قال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسطـ، إن ما يقدر بنحو 14.7 بالمئة من سكان إقليم شرق المتوسط يعانون اضطرابات نفسية، وهو ثاني أعلى معدل انتشار بين جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 6.

وأضاف مكتب المنظمة في بيان اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، ان الصحة النفسية واحدة من أهم قضايا الصحة العامة في عالمنا اليوم، مبينا أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من مليار شخص يعانون من اضطرابات نفسية وعصبية، أو اضطرابات ناجمة بشكل خاص عن تعاطي المخدرات.

ويهدف اليوم العالمي للصحة النفسية إلى ضمان تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي لمن يحتاجونها، وتعزيز قدرة الأفراد الذين يعانون من آثار الحرب والنزوح وحالات الطوارئ المناخية على الصمود من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، ووضع الصحة النفسية ضمن أولويات الصحة والتنمية والعمل الإنساني.

ويحث اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يأتي هذا العام تحت عنوان "الصحة النفسية حق عالمي من حقوق الإنسان"، جميع الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية على العمل المتكامل لتحسين الصحة النفسية طيلة الحياة.

وأكّدت المنظمة أهمية الدعم والاستثمار لإتاحة المعالجة لحالات الصحة النفسية، وتعزيز الدمج الاجتماعي، وتقليل الوصمة والتمييز، وحماية حقوق الفئات الضعيفة.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري: "إن الصحة النفسية حق أساسي من حقوق الإنسان المكفولة للجميع"، مبيّنا أن هذا يعني أنه ينبغي أن يتمكّن كل فرد، في كل مكان، من التمتّع بأعلى مستوى ممكن من الصحة النفسية، ويشمل ذلك حماية الأشخاص من المخاطر المتعلقة بالاضطرابات النفسية، وضمان الحق في الحصول على الرعاية التي تجمع بين الجودة العالية وإمكانية الوصول إليها.

وأضاف: "يجب أن يحصل الأشخاص الذين يعانون من مشكلات نفسية على الخدمات الصحية على نحو يحفظ كرامتهم، وينبغي ألا يُحرَموا حقهم في الحرية والاستقلال والاندماج في المجتمع".

وأشار البيان إلى أنه لا يجوز، بأي حال، أن تكون الإصابة بحالة صحية نفسية سببًا بحرمان شخص ما من حقوقه الإنسانية، أو استبعاده من القرارات المتعلقة بصحته، لكن في أنحاء عدة من العالم ما يزال مصابون بحالات يعانون من مجموعة كبيرة من انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز السلبي ولهذا يضطر كثير منهم الى الانعزال عن الحياة المجتمعية.

يُشار إلى أن اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يتم الاحتفال به في 10 تشرين الأول سنويا، يُمثل فرصة لإذكاء الوعي بقضايا الصحة النفسية وتعبئة الجهود من أجل دعم الصحة النفسية.

--(بترا)

وز/ اح

10/10/2023 14:25:57