استشهاد 756 فلسطينيا في العدوان الإسرائيلي على غزة (إعادة للعنوان)

غزة 10 تشرين الأول(بترا)- أعلنت مصادر فلسطينية اليوم الثلاثاء، إحصائية محدثة لضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الثالث. وقالت الوزارة إن 765 مواطنا فلسطينيا استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي، وإصابة 4000 مواطن آخر بجروح مختلفة. --(بترا) أ ش/ ف ج 10/10/2023 14:35:17

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