استشهاد 756 فلسطينيا في العدوان الإسرائيلي على غزة (إعادة للعنوان)

استشهاد 756 فلسطينيا في العدوان الإسرائيلي على غزة (إعادة للعنوان)
التاريخ
10/10/2023 2:35:27 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 تشرين الأول(بترا)- أعلنت مصادر فلسطينية اليوم الثلاثاء، إحصائية محدثة لضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الثالث.
وقالت الوزارة إن 765 مواطنا فلسطينيا استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي، وإصابة 4000 مواطن آخر بجروح مختلفة.
--(بترا)
أ ش/ ف ج
10/10/2023 14:35:17
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