في اليوم العالمي للصحة النفسية.. مصابون يعانون الوصم والتمييز

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 10 تشرين الأول (بترا) رزان المبيضين- "لا ينبغي أبدا أن تشكل الإصابة باعتلال الصحة النفسية سببا لحرمان إنسان من حقوقه المكفولة له أو استبعاده من اتخاذ القرارات المتعلقة بصحته، ومع ذلك ما يزال كثير من المتعايشين مع اعتلالات الصحة النفسية يعانون في أنحاء عدة من العالم مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان"، بحسب ما تؤكد منظمة الصحة العالمية.

وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية اعتبرت المنظمة أن هذا اليوم يتيح الفرصة من أجل تحسين المعارف وإذكاء الوعي والدفع قدما بالإجراءات التي تعزز وتحمي الصحة النفسية للجميع، باعتبارها حقا عالميا من حقوق الإنسان الأساسية المكفولة.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة للعالم بهذه المناسبة الى "واحدا من كل ثمانية أشخاص على صعيد العالم يعاني من اضطرابات الصحة النفسية، على أن هذه الاضطرابات تنتشر بين النساء والشباب بدرجة غير متناسبة، ومن بين كل أربعة أشخاص يعانون من هذه الاضطرابات، يتلقى ثلاثة أشخاص علاجات غير كافية أو لا يتلقون أي رعاية وكثير منهم يواجهون الوصم والتمييز".

محليا، يعمل 120 طبيبا ما بين مقيم وأخصائي واستشاري على تقديم الخدمات الطبية النفسية في وزارة الصحة من خلال مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية والأقسام التابعة له والعيادات الخارجية المنتشرة في جميع محافظات المملكة وعددها 52 عيادة موزعة ما بين المستشفيات العامة والمراكز الصحية الشاملة وحماية الأسرة ومراكز الإصلاح والتأهيل بطاقة استيعابية تبلغ 305 أسرّة.

يقول اختصاصي الطب النفسي مدير مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية الدكتور حسن السخني، إن وزارة الصحة تقدم الخدمات الطبية النفسية من خلال مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية والأقسام التابعة له وعيادات خارجية منتشرة في جميع محافظات المملكة، ومن خلال العيادات النفسية في المستشفيات الحكومية كافة وعدد من المراكز الصحية وعيادات الطب النفسي في إدارة حمايات الأسرة ومراكز الإصلاح.

وأضاف، تفعل الوزارة برامج التوعية ونشر الثقافة في مجال الصحة النفسية من خلال التعاون الدائم مع كافة المديريات المعنية وعلى رأسها مديرية تشخيص الإعاقات والصحة النفسية، إضافة إلى تطبيق برنامج سد الفجوة (mhGAP) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والهيئة الطبية الدولية.

وبين السخني أن الوزارة تقوم على إشراك الاطباء والكوادر الطبية العاملة في اختصاص طب الاسرة والطب المجتمعي في الرعاية الصحية ونشر الوعي، إلى جانب التنسيق الدائم والمشاركة الفعالة في الدورات وورشات العمل والنشاطات مع المؤسسات كافة فيما يخص الثقافة بالصحة النفسية .

وبحسب إحصائية الدخولات لمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية في الفترة بين كانون الثاني وآب الماضيين راجع المستشفى حوالي 14 ألف مريض وتم إدخال 1794 مريضا، لافتا الى أن الفئة العمرية من 19- 30 تصدرت قائمة الإدخالات بـ 645 مريضا.

بدوره أشار اختصاصي أول الطب النفسي رئيس جمعية الأطباء النفسيين الدكتور علاء الفروخ، الى أن ثنائية الجهل وثقافة العيب لهما دور كبير في تراجع عدد من ينبغي عليهم مراجعة العيادات النفسية إذ يشكل هؤلاء ما حوالي 30% من إجمالي المرضى.

وأكد ضرورة توعية وتثقيف الشباب والطلاب في الجامعات والمدارس لتجاوز ثقافة العيب في مسألة العلاج النفسي،

موضحا أن الأمراض النفسية لا تعزى لسبب محدد بل تجتمع مجموعة من الأسباب تساهم في ظهور المرض النفسي لكنها تتوزع بين عاملين هما العامل الوراثي، والعامل البيئي الضاغط.

المركز الوطني لحقوق الإنسان أكد أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة بمفهومها الشامل الذي كفلته المعايير الدولية لحقوق الانسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي أكد ان لكل إنسان الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه من الصحة الجسدية والعقلية.

وعلى الصعيد الوطني تناول قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2018 وتعديلاته في المواد 13 إلى 16 آلية التعامل مع أمراض الصحة النفسية والإدمان، وشهد عام 2021 مراجعة وتطوير الخطة الوطنية للصحة النفسية والإدمان.

وتبرز أهمية تطوير التشريعات والسياسات التي تحمي حقوق الأفراد في الصحة النفسية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كواحد من المحاور الأساسية التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار لتعزيز وحماية الحق في الصحة النفسية، إلى جانب توفير خدمات الصحة النفسية عالية الجودة، وزيادة الكوادر المختصة في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة في الوصول الى هذه الخدمات.

ولفت المركز إلى أهمية توفير برامج توعوية لتغيير الأنماط السلوكية وكيفية التعامل مع المرض النفسي وايجاد سجل وطني للصحة النفسية.

--(بترا)

ر م/اح

10/10/2023 14:19:27