وزير المياه يلتقي رئيسة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول (بترا)- بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، خلال اجتماعه مع مديرة بعثة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية ( USAID) ليزلي ريد، اليوم الثلاثاء، المشاريع التي ينفذها قطاع المياه والممولة من الوكالة.
وبحسب بيان صحفي للوزارة، فإن اللقاء الذي حضره نائب رئيس البعثة كريستوفر ستيل، ومدير مكتب المياه والبيئة، اندرو ماكيم، تناول المشاريع التي يجري تنفيذها في قطاع المياه خاصة مشاريع خفض الفاقد المائي NRW، بهدف تعزيز كفاءة شبكات المياه وخفض الفاقد وتحسين قدرة المصادر المائية الهادفة إلى تحسين إدارتها وآليات النقل والتوزيع لكافة القطاعات المائية وتقليل كلف التشغيل والصيانة وتحسين إيصال المياه المواطنين.
وأكد المهندس أبو السعود أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إيجاد الحلول اللازمة لتحديات المياه، وتعزيز التعاون بما يضمن إنجاز الأعمال بكفاءة عالية، مشدداً على أهمية التواصل الدائم لإنجاز المشاريع وفق الخطط والبرامج المحددة لها.
وعبر خلال اللقاء عن امتنان وتقدير وزارة المياه والري للدعم الكبير التي تقدمه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، لقطاع المياه لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة خاصة في قطاع المياه.
من جهتها، أعربت ليزلي ريد، عن تقديرها لجهود قطاع المياه والدور الذي يقوم به في مواجهة مختلف التحديات، مؤكدة اهتمام الولايات المتحدة في توسيع آفاق التعاون مع الأردن، وتقديم الدعم الممكن للإسراع بإنجاز المشاريع الاستراتيجية المائية.
--(بترا)
ي ع/رق
10/10/2023 14:18:06
MENAFN10102023000117011021ID1107221458
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