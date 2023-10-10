وزير المياه يلتقي رئيسة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، خلال اجتماعه مع مديرة بعثة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية ( USAID) ليزلي ريد، اليوم الثلاثاء، المشاريع التي ينفذها قطاع المياه والممولة من الوكالة.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، فإن اللقاء الذي حضره نائب رئيس البعثة كريستوفر ستيل، ومدير مكتب المياه والبيئة، اندرو ماكيم، تناول المشاريع التي يجري تنفيذها في قطاع المياه خاصة مشاريع خفض الفاقد المائي NRW، بهدف تعزيز كفاءة شبكات المياه وخفض الفاقد وتحسين قدرة المصادر المائية الهادفة إلى تحسين إدارتها وآليات النقل والتوزيع لكافة القطاعات المائية وتقليل كلف التشغيل والصيانة وتحسين إيصال المياه المواطنين.

وأكد المهندس أبو السعود أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إيجاد الحلول اللازمة لتحديات المياه، وتعزيز التعاون بما يضمن إنجاز الأعمال بكفاءة عالية، مشدداً على أهمية التواصل الدائم لإنجاز المشاريع وفق الخطط والبرامج المحددة لها.

وعبر خلال اللقاء عن امتنان وتقدير وزارة المياه والري للدعم الكبير التي تقدمه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، لقطاع المياه لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة خاصة في قطاع المياه.

من جهتها، أعربت ليزلي ريد، عن تقديرها لجهود قطاع المياه والدور الذي يقوم به في مواجهة مختلف التحديات، مؤكدة اهتمام الولايات المتحدة في توسيع آفاق التعاون مع الأردن، وتقديم الدعم الممكن للإسراع بإنجاز المشاريع الاستراتيجية المائية.

--(بترا)

ي ع/رق

10/10/2023 14:18:06