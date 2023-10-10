حديقة الحيوان يفوز بجائزة أفضل فيلم تحريك قصير في مهرجان البحرين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول(بترا)-فاز فيلم التحريك الأردني القصير "حديقة الحيوان" للمخرج طارق ريماوي بجائزة أفضل فيلم تحريك قصير ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان البحرين السينمائي التي اختتمت فعالياتها مساء أمس الاثنين.

وسبق للفيلم المشاركة في حوالي عشرين مهرجانا دوليا، من بينها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حيث شهد عرضه العالمي الأول، ومهرجان لبنان الدولي للأفلام القصيرة حيث فاز بجائزة أفضل فيلم تحريك، كما فاز بجائزة جوزيبي مايستري لأفضل فيلم تحريك في مهرجان كورتي دا سوجني أنطونيو ريتشي، ومهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في الأردن، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام القصيرة والتسجيلية، ومهرجان الفيلم الفلسطيني في تورونتو.

وتنطلق الأحداث عندما يتجول سامي في أسوأ حديقة حيوانات في العالم أثناء بحثه عن كرته، وهناك يلتقي بنمر صغير يُدعى عزيز، والذي يتبعه في سعيه للعثور

على مكان آمن للعب، ورغم كل الصعاب، يصبحا صديقين، ولكن الخطر يتربص بهما في مخلفات الحرب.

وتلقى الفيلم دعمًا من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وفاز بجائزة للإنتاج المشترك من مؤسسة روبرت بوش ستيفتونغ.

والفيلم من تأليف وإخراج ومونتاج طارق ريماوي، وإنتاج موريتز مايرهوفر، وأمينة عبدات، وشركة الإنتاج (ستديو نايس كرييتف StudioNICE Creative)،

فيما تتولى شركة "ماد سولوشينز" مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

--(بترا)

م ت/ف ج

10/10/2023 14:14:00