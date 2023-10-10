البرلمان العربي يستنكر الدعوات التحريضية بقتل الشيخ صبري

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 10 تشرين الأول (بترا)- دان البرلمان العربي، الدعوات التحريضية بالقتل من قبل جماعات متطرفة للشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، وإمام وخطيب المسجد الأقصى، ومفتي القدس والديار الفلسطينية سابقًا، وعضو أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وحذر البرلمان في بيان اليوم الثلاثاء، من خطورة هذه الدعوات التي تدعو إلى تصفيته واغتياله، ولاسيما أنها تأتي من شخصيات إسرائيلية معروفة ولها جمهور ومتابعون، وتحظى بقوة تأثير في الأوساط الإسرائيلية المتطرفة، ما يجعلها تمثل خطرا حقيقيا على حياته.

وحمل البرلمان العربي، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن أي مكروه يمس الشيخ عكرمة صبري الذي يمثل المرجعية الإسلامية في فلسطين، مطالبا الدول العربية والإسلامية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات بحق رجال الدين.

وأكد دعمه لرجال الدين في القدس وفلسطين والمرابطين واحترام القامات الدينية الفلسطينية، والتي تصدح في الدفاع عن المسجد الأقصى ومدينة القدس.

--(بترا)

ن ا/م ف/ف ج

10/10/2023 14:17:43