الإفراج عن أربعة بريطانيين كانوا محتجزين في أفغانستان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 10 تشرين الأول (بترا)- رحبت بريطانيا بالإفراج عن أربعة بريطانيين كانوا محتجزين في أفغانستان.
وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية اليوم الثلاثاء "نرحب ونقدّر إفراج إدارة أفغانستان الحالية عن أربعة مواطنين بريطانيين احتُجزوا بتهمة انتهاك قوانين أفغانستان".
وأضاف "نيابة عن عائلات المواطنين البريطانيين، نقدم اعتذارهم للإدارة الحالية لأفغانستان عن أي خرق لقوانين البلد".
وأشار البيان "نذكر جميع المواطنين البريطانيين بالامتثال لتشريعات المملكة المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب عند وجودهم في الخارج والالتزام بجميع قوانين البلد الذي يزورونه".
--(بترا)
رش/ ف ج
10/10/2023 14:03:05
MENAFN10102023000117011021ID1107221455
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