الإفراج عن أربعة بريطانيين كانوا محتجزين في أفغانستان

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 10 تشرين الأول (بترا)- رحبت بريطانيا بالإفراج عن أربعة بريطانيين كانوا محتجزين في أفغانستان.

وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية اليوم الثلاثاء "نرحب ونقدّر إفراج إدارة أفغانستان الحالية عن أربعة مواطنين بريطانيين احتُجزوا بتهمة انتهاك قوانين أفغانستان".

وأضاف "نيابة عن عائلات المواطنين البريطانيين، نقدم اعتذارهم للإدارة الحالية لأفغانستان عن أي خرق لقوانين البلد".

وأشار البيان "نذكر جميع المواطنين البريطانيين بالامتثال لتشريعات المملكة المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب عند وجودهم في الخارج والالتزام بجميع قوانين البلد الذي يزورونه".

--(بترا)

رش/ ف ج

10/10/2023 14:03:05

