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بريطانيا: إلقاء القبض على 3 أشخاص في مظاهرات تتعلق بعملية طوفان الأقصى

10/10/2023 2:35:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 10 تشرين الأول (بترا)- ألقت شرطة لندن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص أمس الاثنين، أثناء مظاهرات ووقفات احتجاجية تتعلق بعملية طوفان الأقصى.
ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن الشرطة قولها في بيان "إن أفراد الشرطة سيواصلون "التواجد الظاهر المعزز" في شوارع لندن، لطمأنة المواطنين".
وقال متحدث باسم الشرطة، إن الشرطة البريطانية ملزمة بدعم الحق في التظاهر"، مستدركا "ولكن عندما يتحول أي نشاط إلى جريمة، فسنتخذ إجراءات".
وأشارت الصحيفة إلى أن مؤيدين لفلسطين وإسرائيل خرجوا إلى شوارع لندن أمس الاثنين، للمشاركة في الوقفات الاحتجاجية والاحتجاجات بعد عملية طوفان الأقصى.
--(بترا)
ر ش/ ف ج
10/10/2023 13:57:20

MENAFN10102023000117011021ID1107221454

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