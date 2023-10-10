بريطانيا: إلقاء القبض على 3 أشخاص في مظاهرات تتعلق بعملية طوفان الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 10 تشرين الأول (بترا)- ألقت شرطة لندن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص أمس الاثنين، أثناء مظاهرات ووقفات احتجاجية تتعلق بعملية طوفان الأقصى.
ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن الشرطة قولها في بيان "إن أفراد الشرطة سيواصلون "التواجد الظاهر المعزز" في شوارع لندن، لطمأنة المواطنين".
وقال متحدث باسم الشرطة، إن الشرطة البريطانية ملزمة بدعم الحق في التظاهر"، مستدركا "ولكن عندما يتحول أي نشاط إلى جريمة، فسنتخذ إجراءات".
وأشارت الصحيفة إلى أن مؤيدين لفلسطين وإسرائيل خرجوا إلى شوارع لندن أمس الاثنين، للمشاركة في الوقفات الاحتجاجية والاحتجاجات بعد عملية طوفان الأقصى.
--(بترا)
ر ش/ ف ج
10/10/2023 13:57:20
MENAFN10102023000117011021ID1107221454
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