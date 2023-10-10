قطر: اجتماع اللجان العربية للقانون الدولي يدعو لحماية الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 10 تشرين الأول (بترا)- دعا الاجتماع الثاني عشر للجان العربية للقانون الدولي الإنساني، الذي أُختتم اليوم الثلاثاء، بمشاركة الجامعة العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ورؤساء اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني وممثلي الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبمشاركة الأردن.

ودعا المشاركون بالاجتماع في البيان الختامي اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مؤكدين أن قصف المدنيين واستهداف البنية التحية يعد مخالفة لكل مبادئ القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية.

وشددوا على أن الأحداث التي تشهدها فلسطين المحتلة حاليا، أبرز مثال على ذلك، حيث أن ما يحدث من قصف للمدنيين واستهداف للبنية التحتية والمنشآت الحيوية كالمستشفيات والمدارس والمؤسسات والهيئات الحكومية واستهداف العاملين في القطاع الإنساني والإغاثي يمثل مخالفة لكل مبادئ القانون الدولي الإنساني وجميع المواثيق والقرارات والأعراف الدولية.

وأوضحوا أن الاجتماع، فرصة للتباحث وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة وتوطيد روابط التعاون بين الدول العربية، واستمرار للجهود الإقليمية التي تقوم بها لجنة متابعة تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي، ونشره وإنفاذه على نحو فعال.

وأضافوا، أنه بات من الضروري أن تسعى الدول إلى تحديث الاتفاقيات المتصلة بالقانون الدولي الإنساني بشكل عام واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها بشكل خاص، بما يتناسب مع التطور السريع الذي يشهده العالم وتشهده وسائل القتال، من تحديثات وتقنيات لم تكن موجودة بالسابق.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك، إن هذا الاجتماع هدف إلى تقييم ما وصلت إليه خطة العمل الإقليمية خلال الفترة الماضية، واعتماد خطة تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي لعام 2023 – 2025، فضلًا عن استعراض آخر التطورات في مجال القانون الدولي الإنساني وفقًا لخطة العمل التي تم تبنيها خلال الاجتماع الحادي عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني الذي انعقد في القاهرة 2018.

--(بترا)

م ف/ أ أ/ف ق

10/10/2023 13:51:32