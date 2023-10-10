قطر: اجتماع اللجان العربية للقانون الدولي يدعو لحماية الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 10 تشرين الأول (بترا)- دعا الاجتماع الثاني عشر للجان العربية للقانون الدولي الإنساني، الذي أُختتم اليوم الثلاثاء، بمشاركة الجامعة العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ورؤساء اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني وممثلي الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبمشاركة الأردن.
ودعا المشاركون بالاجتماع في البيان الختامي اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مؤكدين أن قصف المدنيين واستهداف البنية التحية يعد مخالفة لكل مبادئ القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية.
وشددوا على أن الأحداث التي تشهدها فلسطين المحتلة حاليا، أبرز مثال على ذلك، حيث أن ما يحدث من قصف للمدنيين واستهداف للبنية التحتية والمنشآت الحيوية كالمستشفيات والمدارس والمؤسسات والهيئات الحكومية واستهداف العاملين في القطاع الإنساني والإغاثي يمثل مخالفة لكل مبادئ القانون الدولي الإنساني وجميع المواثيق والقرارات والأعراف الدولية.
وأوضحوا أن الاجتماع، فرصة للتباحث وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة وتوطيد روابط التعاون بين الدول العربية، واستمرار للجهود الإقليمية التي تقوم بها لجنة متابعة تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي، ونشره وإنفاذه على نحو فعال.
وأضافوا، أنه بات من الضروري أن تسعى الدول إلى تحديث الاتفاقيات المتصلة بالقانون الدولي الإنساني بشكل عام واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها بشكل خاص، بما يتناسب مع التطور السريع الذي يشهده العالم وتشهده وسائل القتال، من تحديثات وتقنيات لم تكن موجودة بالسابق.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك، إن هذا الاجتماع هدف إلى تقييم ما وصلت إليه خطة العمل الإقليمية خلال الفترة الماضية، واعتماد خطة تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي لعام 2023 – 2025، فضلًا عن استعراض آخر التطورات في مجال القانون الدولي الإنساني وفقًا لخطة العمل التي تم تبنيها خلال الاجتماع الحادي عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني الذي انعقد في القاهرة 2018.
--(بترا)
م ف/ أ أ/ف ق
10/10/2023 13:51:32
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