رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول (بترا)- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال لقائه في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أهمية اتخاذ موقف برلماني عربي مساند للشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة من حرب مدمرة يشنها الاحتلال الإسرائيلي.
وشددا خلال اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور أحمد الخلايلة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية خلدون حينا، ورئيس لجنة فلسطين الدكتور فايز بصبوص، على أهمية وتأثير الدور الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأوضحا أهمية التقاط المجتمع الدولي للرسائل التحذيرية التي طالما أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي أكد فيها أن إنكار الحق الفلسطيني وعدم توفير العدالة للشعب الفلسطيني، وغياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، واستمرار انتهاك المقدسات وبناء المستوطنات من شأنه تأجيج الصراع وإبقاء المنطقة على صفيح من التوتر والغليان.
وأكدا أهمية مضامين خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيراً، والذي قدم للعالم رسائل واضحة في الدفع قدماً بعملية السلام عبر حل الدولتين بوصفه الضامن للحق الفلسطيني، وعلى رأس ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ختام اللقاء، دعا فتوح اتحاد البرلماني العربي لعقد جلسة طارئة لمناقشة التصعيد والأوضاع في القدس والضفة وقطاع غزة في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
--(بترا)
م خ/ ف ج
10/10/2023 13:50:47
MENAFN10102023000117011021ID1107221452
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