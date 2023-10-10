رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال لقائه في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أهمية اتخاذ موقف برلماني عربي مساند للشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة من حرب مدمرة يشنها الاحتلال الإسرائيلي.

وشددا خلال اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور أحمد الخلايلة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية خلدون حينا، ورئيس لجنة فلسطين الدكتور فايز بصبوص، على أهمية وتأثير الدور الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأوضحا أهمية التقاط المجتمع الدولي للرسائل التحذيرية التي طالما أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي أكد فيها أن إنكار الحق الفلسطيني وعدم توفير العدالة للشعب الفلسطيني، وغياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، واستمرار انتهاك المقدسات وبناء المستوطنات من شأنه تأجيج الصراع وإبقاء المنطقة على صفيح من التوتر والغليان.

وأكدا أهمية مضامين خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيراً، والذي قدم للعالم رسائل واضحة في الدفع قدماً بعملية السلام عبر حل الدولتين بوصفه الضامن للحق الفلسطيني، وعلى رأس ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي ختام اللقاء، دعا فتوح اتحاد البرلماني العربي لعقد جلسة طارئة لمناقشة التصعيد والأوضاع في القدس والضفة وقطاع غزة في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

--(بترا)

م خ/ ف ج

10/10/2023 13:50:47