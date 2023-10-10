الشؤون الفلسطينية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- دانت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفاعليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة، ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة من أحداث دامية نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

وأوضحت دائرة الشؤون الفلسطينية في بيان اليوم الثلاثاء، أن انتهاكات الاحتلال لأهل فلسطين والمقدسات الإسلامية والمسيحية طالما حذر منها جلالة الملك عبد الله الثاني في المحافل العربية والدولية كافة، مؤكدا فيها أن السلام الشامل والعادل لا يكون إلا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمنت الدائرة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن جهود جلالته ومواقفه الداعمة والمؤازرة للشعب الفلسطيني، وتمسكه في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

--(بترا)

ه ع/ف ق

10/10/2023 13:39:35