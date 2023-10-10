منتدى الاستراتيجيات: تحسن مرتبة الأردن على مؤشر الابتكار العالمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول (بترا)- أصدر منتدى الاستراتيجيات ورقة ضمن سلسلة "أوراق بإيجاز" تحمل عنوان "أداء الأردن على مؤشر الابتكار العالمي 2023: تقدم ملموس وفرص واعدة"، والتي جاءت استكمالاً لورقة السياسات التي نشرها المنتدى في شهر نيسان من العام الجاري حول "مؤشر الابتكار العالمي 2022"، بهدف تتبع التطور الحاصل في أداء الأردن ضمن هذا المؤشر.
وأوضح المنتدى أن مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية، يغطي 132 اقتصاداً من مختلف دول العالم، ويقيس مستوى التقدم في الابتكار عبر مؤشرين رئيسيين، وهما محور مدخلات الابتكار، ومحور مخرجات الابتكار، واللذان يندرج تحتهما العديد من المؤشرات الفرعية والتفصيلية.
وكانت الدول الثلاث الأولى على هذا المؤشر، هي سويسرا، السويد، والولايات المتحدة، فيما كانت أنغولا، النيجر، وبوروندي الدول الأضعف.
وحول أداء الأردن على المؤشر، جاء الأردن في المرتبة 71 عالمياً والثامنة عربياً، محققا تحسنا مستمرا للسنة الثالثة على التوالي بعد أن تقدم عشر مراتب مقارنة مع عام 2021. فيما حققت الإمارات المرتبة 32 عالمياً وهي الأولى عربياً.
وجاء تقدم مرتبة الأردن على مؤشر الابتكار العالمي 2023، نتيجة تحسن أدائه في المؤشرات الفرعية المندرجة تحت محور مدخلات الابتكار، وأهمها مؤشرا تطور بيئة الأعمال، والبنية التحتية، متقدماً بواقع 15 مرتبة في كل منهما، كما استمر تحسن أداء الأردن ضمن المؤشرات الفرعية لمحور مخرجات الابتكار، حيث تقدم في مؤشر المخرجات الإبداعية بواقع 13 مرتبة بين عامي 2021 و2023.
وفي هذا السياق، أكّد المنتدى ضرورة تكثيف وتوحيد الجهود من قبل الجهات المعنية لتحسين أداء الأردن في مؤشر الابتكار، ما ينعكس بدوره على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية في العديد من القطاعات الاقتصادية، والنهوض بالأردن ليكون حاضنة للمشاريع والشركات الابتكارية على المستويين الإقليمي والعالمي.
كما شدد المنتدى على أهمية التركيز بشكل كبير على تحسين أداء الأردن في عدد من المؤشرات التفصيلية المعنية بالابتكار.
--(بترا)
رش/ ف ج
10/10/2023 13:38:36
MENAFN10102023000117011021ID1107221450
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