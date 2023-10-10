منتدى الاستراتيجيات: تحسن مرتبة الأردن على مؤشر الابتكار العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- أصدر منتدى الاستراتيجيات ورقة ضمن سلسلة "أوراق بإيجاز" تحمل عنوان "أداء الأردن على مؤشر الابتكار العالمي 2023: تقدم ملموس وفرص واعدة"، والتي جاءت استكمالاً لورقة السياسات التي نشرها المنتدى في شهر نيسان من العام الجاري حول "مؤشر الابتكار العالمي 2022"، بهدف تتبع التطور الحاصل في أداء الأردن ضمن هذا المؤشر.

وأوضح المنتدى أن مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية، يغطي 132 اقتصاداً من مختلف دول العالم، ويقيس مستوى التقدم في الابتكار عبر مؤشرين رئيسيين، وهما محور مدخلات الابتكار، ومحور مخرجات الابتكار، واللذان يندرج تحتهما العديد من المؤشرات الفرعية والتفصيلية.

وكانت الدول الثلاث الأولى على هذا المؤشر، هي سويسرا، السويد، والولايات المتحدة، فيما كانت أنغولا، النيجر، وبوروندي الدول الأضعف.

وحول أداء الأردن على المؤشر، جاء الأردن في المرتبة 71 عالمياً والثامنة عربياً، محققا تحسنا مستمرا للسنة الثالثة على التوالي بعد أن تقدم عشر مراتب مقارنة مع عام 2021. فيما حققت الإمارات المرتبة 32 عالمياً وهي الأولى عربياً.

وجاء تقدم مرتبة الأردن على مؤشر الابتكار العالمي 2023، نتيجة تحسن أدائه في المؤشرات الفرعية المندرجة تحت محور مدخلات الابتكار، وأهمها مؤشرا تطور بيئة الأعمال، والبنية التحتية، متقدماً بواقع 15 مرتبة في كل منهما، كما استمر تحسن أداء الأردن ضمن المؤشرات الفرعية لمحور مخرجات الابتكار، حيث تقدم في مؤشر المخرجات الإبداعية بواقع 13 مرتبة بين عامي 2021 و2023.

وفي هذا السياق، أكّد المنتدى ضرورة تكثيف وتوحيد الجهود من قبل الجهات المعنية لتحسين أداء الأردن في مؤشر الابتكار، ما ينعكس بدوره على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية في العديد من القطاعات الاقتصادية، والنهوض بالأردن ليكون حاضنة للمشاريع والشركات الابتكارية على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما شدد المنتدى على أهمية التركيز بشكل كبير على تحسين أداء الأردن في عدد من المؤشرات التفصيلية المعنية بالابتكار.

--(بترا)

رش/ ف ج

10/10/2023 13:38:36

