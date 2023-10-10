Tuesday, 10 October 2023 10:26 GMT

7 شهداء بقصف طائرات الاحتلال لمنزلين في غزة

10/10/2023 2:35:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 10 تشرين الأول (بترا)- استشهد سبعة فلسطينيين بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين في قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن مواطنة استشهدت جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا شرق غزة، وجرى انتشال الشهيدة من تحت الركام في قصف منزل عائلتها.
كما استشهد 6 مواطنين بقصف إسرائيلي لمنزل في حي الصبرة بمدينة غزة.
من جهة أخرى، أبلغت إدارة معبر رفح في الجانب المصري طواقم الجانب الفلسطيني بإخلاء المعبر بشكل فوري لوجود تهديدات بقصفه.
--(بترا)
أ ش/ أ أ/ ف ج
10/10/2023 13:14:48

MENAFN10102023000117011021ID1107221449

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