7 شهداء بقصف طائرات الاحتلال لمنزلين في غزة

7 شهداء بقصف طائرات الاحتلال لمنزلين في غزة
التاريخ
10/10/2023 2:35:17 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 تشرين الأول (بترا)- استشهد سبعة فلسطينيين بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين في قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن مواطنة استشهدت جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا شرق غزة، وجرى انتشال الشهيدة من تحت الركام في قصف منزل عائلتها.
كما استشهد 6 مواطنين بقصف إسرائيلي لمنزل في حي الصبرة بمدينة غزة.
من جهة أخرى، أبلغت إدارة معبر رفح في الجانب المصري طواقم الجانب الفلسطيني بإخلاء المعبر بشكل فوري لوجود تهديدات بقصفه.
--(بترا)
أ ش/ أ أ/ ف ج
10/10/2023 13:14:48
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