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اللاعبان خطاب والحجاج يرفعان العلم الأردني بحفل افتتاح الألعاب البارالمبية

10/10/2023 2:35:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- اختارت اللجنة البارالمبية الأردنية، اللاعب عبد الكريم خطاب، واللاعبة ثروت الحجاج، لرفع العلم الأردني في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية، التي تقام في مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 22 - 28 الشهر الحالي.
كما سيشارك اللاعب جميل الشبلين في حمل الشعلة الآسيوية البارالمبية.
واجتمعت اللجنة البارالمبية الأردنية أمس الاثنين، مع أعضاء البعثة المشاركة بالألعاب الآسيوية بحضور رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية الدكتور حسين أبو الرز، ونائب الرئيس السيد سليمان الروسان، والأمين العام للجنة البارالمبية الأردنية السيد عامر الشعار، ورئيس البعثة الأردنية السيد إبراهيم الحليق.
وتخلل الاجتماع الذي حضره لاعبو ولاعبات البعثة وأجهزتهم الفنية، شرح التعليمات المتعلقة بالمشاركة والسفر ومواعيد الاستقبال والافتتاح ورفع العلم وحفل الختام.
ومن المقرر أن تغادر البعثة يوم السبت المقبل، للمشاركة بهذه الألعاب بـ 4 رياضات وهي، كرة الهدف ورفع الأثقال وكرة الطاولة وألعاب القوى.
--(بترا)
خ خ/أ م/ف ق
10/10/2023 13:14:11

MENAFN10102023000117011021ID1107221448

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