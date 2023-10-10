اللاعبان خطاب والحجاج يرفعان العلم الأردني بحفل افتتاح الألعاب البارالمبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول (بترا)- اختارت اللجنة البارالمبية الأردنية، اللاعب عبد الكريم خطاب، واللاعبة ثروت الحجاج، لرفع العلم الأردني في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية، التي تقام في مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 22 - 28 الشهر الحالي.
كما سيشارك اللاعب جميل الشبلين في حمل الشعلة الآسيوية البارالمبية.
واجتمعت اللجنة البارالمبية الأردنية أمس الاثنين، مع أعضاء البعثة المشاركة بالألعاب الآسيوية بحضور رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية الدكتور حسين أبو الرز، ونائب الرئيس السيد سليمان الروسان، والأمين العام للجنة البارالمبية الأردنية السيد عامر الشعار، ورئيس البعثة الأردنية السيد إبراهيم الحليق.
وتخلل الاجتماع الذي حضره لاعبو ولاعبات البعثة وأجهزتهم الفنية، شرح التعليمات المتعلقة بالمشاركة والسفر ومواعيد الاستقبال والافتتاح ورفع العلم وحفل الختام.
ومن المقرر أن تغادر البعثة يوم السبت المقبل، للمشاركة بهذه الألعاب بـ 4 رياضات وهي، كرة الهدف ورفع الأثقال وكرة الطاولة وألعاب القوى.
--(بترا)
خ خ/أ م/ف ق
10/10/2023 13:14:11
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