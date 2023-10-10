وزير المياه والري والسفير الألماني يبحثان التعاون في مجالات المياه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول (بترا)- بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور بيرترام فون مولتكه، اليوم الثلاثاء، أوجه التعاون لاستكمال البرامج والمشاريع التي تنفذ بالتعاون بين الجانبين وآلية تعزيزها والإسراع بإنجازها.
وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي حضره المستشار في السفارة ماريوس راو ، أهمية تعزيز هذا التعاون المستمر بين البلدين الصديقين، والاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع مائية تكفل تحسين مستوى الخدمات في جميع مناطق المملكة.
وأوضح أبو السعود حرص الوزارة الدائم على تعزيز التعاون البناء، والاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى أن هذا التعاون أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد المائية الشحيحة، وتحسين وصول المياه لعدد كبير من المواطنين في ظل مواجهة آثار التغيرات المناخية وأزمة اللاجئين.
وعرض الوزير للتحديات الأخرى التي يعانيها قطاع المياه كأحد أكثر القطاعات المائية فقرا وإرهاقا بسبب تواصل الضغوطات عبر السنوات الطويلة الماضية، والتي فرضت تناقصا مستمرا في موارد المياه المختلفة، وتحديات الفاقد المائي، وارتفاع كلف التشغيل والطاقة، وتحديات مياه الري، والجهود الأردنية في مجالات الاستفادة من المياه المعالجة، والمشاريع المنوي تنفيذها لتأمين مصادر مائية جديدة.
من ناحيته أكد السفير الألماني أهمية التعاون البناء والمثمر بين الجانبين، واستمراره في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاع المياه.
--(بترا)
ي ع/ ف ج
10/10/2023 13:12:33
MENAFN10102023000117011021ID1107221447
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.