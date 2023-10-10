وزير المياه والري والسفير الألماني يبحثان التعاون في مجالات المياه

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور بيرترام فون مولتكه، اليوم الثلاثاء، أوجه التعاون لاستكمال البرامج والمشاريع التي تنفذ بالتعاون بين الجانبين وآلية تعزيزها والإسراع بإنجازها.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي حضره المستشار في السفارة ماريوس راو ، أهمية تعزيز هذا التعاون المستمر بين البلدين الصديقين، والاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع مائية تكفل تحسين مستوى الخدمات في جميع مناطق المملكة.

وأوضح أبو السعود حرص الوزارة الدائم على تعزيز التعاون البناء، والاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى أن هذا التعاون أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد المائية الشحيحة، وتحسين وصول المياه لعدد كبير من المواطنين في ظل مواجهة آثار التغيرات المناخية وأزمة اللاجئين.

وعرض الوزير للتحديات الأخرى التي يعانيها قطاع المياه كأحد أكثر القطاعات المائية فقرا وإرهاقا بسبب تواصل الضغوطات عبر السنوات الطويلة الماضية، والتي فرضت تناقصا مستمرا في موارد المياه المختلفة، وتحديات الفاقد المائي، وارتفاع كلف التشغيل والطاقة، وتحديات مياه الري، والجهود الأردنية في مجالات الاستفادة من المياه المعالجة، والمشاريع المنوي تنفيذها لتأمين مصادر مائية جديدة.

من ناحيته أكد السفير الألماني أهمية التعاون البناء والمثمر بين الجانبين، واستمراره في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاع المياه.

--(بترا)

ي ع/ ف ج

10/10/2023 13:12:33