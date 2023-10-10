افتتاح اليوم العلمي للصحة النفسية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- افتتح رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، الدكتور فراس القضاة، اليوم الثلاثاء، اليوم العلمي للصحة النفسية، الذي تقيمه الجمعية الأردنية للصحة النفسية تحت شعار "الصحة النفسية حق عالمي".

وقال القضاة إن القطاع الطبي يعد المؤشر الأهم في مسألة الخدمات ونوعيتها، وهو من أولويات واهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث يوجه دومًا إلى تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف إن الأردن استطاع وبجهود مختلف المؤسسات الوطنية أن يحقق تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، وأصبحت مؤسساته الطبية مقصدًا لطالبي العلاج من مختلف دول العالم؛ نتيجة السمعة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الطبي في المملكة.

وشدد القضاة على أهمية البحث العلمي للوصول إلى نتائج تخدم القطاع والأجيال، مشيرا الى أن الأبحاث التي تصب في صالح هذا القطاع محليًّا وعربيًّا ودوليًّا، هي نتاج خبرات متراكمة من علماء سيبقون سراجا يضيء دروب المعرفة.

وأكد استعداد مجلس النواب للتعاون مع الجمعيّة الأردنية للصحة النفسية عبر لجنة الصحة والبيئة النيابية، وتقديم التوصيات، والمقترحات؛ للنهوض في هذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بالقوانين، والأنظمة ذات الصلة بالمرضى النفسيين، ومسألة شمولهم بمظلة التأمين الصحي.

بدوره قال رئيس الجمعية الأردنية للصحة النفسية الدكتور حسين الطراونة أن هذا اليوم مناسبة عالمية تقام في كل عام؛ بهدف التثقيف والتوعية بأهمية الصحة النفسية للإنسان ومساعدته في العيش حياة طبيعية بعيدًا عن الضغوطات النفسية،مشيرا إلى ضرورة دمج الخدمات الصحية النفسية مع باقي الخدمات الصحية؛ لأنه لا يجوز فصل العقل عن الجسد.

من جهته أكد رئيس القسم القضائي في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية الدكتور سلطان الروسان التزام وزارة الصحة، والقطاعات الصحية والنفسية بتعزيز الصحة النفسية لجميع أفراد المجتمع، والحد من الاضطرابات النفسية، مشيرًا الى أن الاهتمام بالصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة الشاملة التي لا تقتصر على الجسد وحده بل تشمل العقل والروح .

وأضاف، إن مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية هو المنشأة الوحيدة في وزارة الصحة الأردنية الذي يعنى بتقديم الرعاية النفسية بكوادر طبية متخصصة في علم النفس يقدمون رعاية متكاملة دون تمييز أو تحيز.

وقالت أخصائية علم النفس في مستشفى المركز الوطني الدكتورة فاطمة الحوارات إن فريق تقديم الرعاية النفسية يتكون من مجموعة من المتخصصين في مجال الصحة النفسية بما في ذلك الأطباء النفسيون، والأخصائيون في مجال علم النفس، وممرضو الصحة النفسية، والمعالجون النفسيون .

وأضافت، إن فرق الطب النفسي هامة جدا في مجال الصحة النفسية، ويلعبون دورًا حاسمًا في تحسين حياة الأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية، حيث تعمل هذه الفرق بشكل وثيق مع فرق الرعاية الصحية الأخرى مثل الأطباء العامين، وأخصائيي الصحة العقلية؛ لتوفير الرعاية المتكاملة.

- -(بترا)

ن ن/ا ص / اح









10/10/2023 12:40:20