Tuesday, 10 October 2023 10:26 GMT

جلسة في جرش حول الأمن السيبراني

10/10/2023 2:35:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

جرش 10 تشرين الأول (بترا)- نظم المنتدى العربي للمدن الذكية والمركز الوطني للأمن السيبراني وبدعم من أمانة عمان الكبرى في قاعة حديقة زين التابعة لبلدية جرش الكبرى، ورشة توعوية بعنوان "الأمن السيبراني والتحديات".
وأكد رئيس البلدية أحمد العتوم الحرص على احتضان العديد من البرامج والفعاليات التي تنفذها العديد من المؤسسات للتوعية في الشؤون والقضايا التي تهم المجتمع المحلي.
وبين رئيس قسم التدريب في المنتدى العربي حسن الصالح أن الورشة تأتي ضمن مشروع المناعة الرقمية للتوعية بالأمن السيبراني، وأهميته في ظل المرحلة الحالية.
وعرض المدرب في المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس علاء الكساسبة لمفهوم الأمن السيبراني وكيفية حدوث الاختراقات والمخاطر السيبرانية والتعامل مع مخاطر الأمن السيبراني ودور المستخدمين في تعزيز الأمن السيبراني.
وعرضت ضابط أمن المعلومات في المركز الوطني للأمن السيبراني جمانة أبو زايد خلال الجلسة عددا من القضايا التي تهم موظفي القطاع الحكومي خصوصا في ظل التحول الرقمي الحكومي، وآليات الحفاظ على المعلومات الشخصية للموظفين، والتمييز بين التطبيقات المعتمدة والرسمية وشبكات الاتصال (الإنترنت) والتطبيقات التي تهدف إلى سرقة المعلومات، وكيفية حماية معلومات الموظفين والمواطنين على حد سواء.
--(بترا)
ع ف/ ف ج
10/10/2023 12:33:33

MENAFN10102023000117011021ID1107221445

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