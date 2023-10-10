جلسة في جرش حول الأمن السيبراني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 10 تشرين الأول (بترا)- نظم المنتدى العربي للمدن الذكية والمركز الوطني للأمن السيبراني وبدعم من أمانة عمان الكبرى في قاعة حديقة زين التابعة لبلدية جرش الكبرى، ورشة توعوية بعنوان "الأمن السيبراني والتحديات".
وأكد رئيس البلدية أحمد العتوم الحرص على احتضان العديد من البرامج والفعاليات التي تنفذها العديد من المؤسسات للتوعية في الشؤون والقضايا التي تهم المجتمع المحلي.
وبين رئيس قسم التدريب في المنتدى العربي حسن الصالح أن الورشة تأتي ضمن مشروع المناعة الرقمية للتوعية بالأمن السيبراني، وأهميته في ظل المرحلة الحالية.
وعرض المدرب في المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس علاء الكساسبة لمفهوم الأمن السيبراني وكيفية حدوث الاختراقات والمخاطر السيبرانية والتعامل مع مخاطر الأمن السيبراني ودور المستخدمين في تعزيز الأمن السيبراني.
وعرضت ضابط أمن المعلومات في المركز الوطني للأمن السيبراني جمانة أبو زايد خلال الجلسة عددا من القضايا التي تهم موظفي القطاع الحكومي خصوصا في ظل التحول الرقمي الحكومي، وآليات الحفاظ على المعلومات الشخصية للموظفين، والتمييز بين التطبيقات المعتمدة والرسمية وشبكات الاتصال (الإنترنت) والتطبيقات التي تهدف إلى سرقة المعلومات، وكيفية حماية معلومات الموظفين والمواطنين على حد سواء.
--(بترا)
ع ف/ ف ج
10/10/2023 12:33:33
MENAFN10102023000117011021ID1107221445
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