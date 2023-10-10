Tuesday, 10 October 2023 10:26 GMT

الاحتلال يقصف بوابة معبر رفح بين قطاع غزة ومصر

10/10/2023 2:35:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 10 تشرين الأول (بترا)- أكدت مصادر فلسطينية في قطاع غزة، أن طائرات الاحتلال أعادت اليوم الثلاثاء، قصف بوابة معبر رفح بين الجانبين الفلسطيني والمصري بعد إصلاحها يوم أمس.
وأشارت المصادر إلى أن هذا القصف عطل البوابة، ما منع مغادرة ووصول المسافرين إلى داخل القطاع وخارجه.
--(بترا)
أ ش/ أ أ/ ف ج
10/10/2023 12:42:22

MENAFN10102023000117011021ID1107221444

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