الاحتلال يقصف بوابة معبر رفح بين قطاع غزة ومصر
التاريخ
10/10/2023 2:35:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 تشرين الأول (بترا)- أكدت مصادر فلسطينية في قطاع غزة، أن طائرات الاحتلال أعادت اليوم الثلاثاء، قصف بوابة معبر رفح بين الجانبين الفلسطيني والمصري بعد إصلاحها يوم أمس.
وأشارت المصادر إلى أن هذا القصف عطل البوابة، ما منع مغادرة ووصول المسافرين إلى داخل القطاع وخارجه.
--(بترا)
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10/10/2023 12:42:22
MENAFN10102023000117011021ID1107221444
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