الاحتلال يقصف بوابة معبر رفح بين قطاع غزة ومصر

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 تشرين الأول (بترا)- أكدت مصادر فلسطينية في قطاع غزة، أن طائرات الاحتلال أعادت اليوم الثلاثاء، قصف بوابة معبر رفح بين الجانبين الفلسطيني والمصري بعد إصلاحها يوم أمس.

وأشارت المصادر إلى أن هذا القصف عطل البوابة، ما منع مغادرة ووصول المسافرين إلى داخل القطاع وخارجه.

--(بترا)

أ ش/ أ أ/ ف ج

10/10/2023 12:42:22