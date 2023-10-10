صالون سعاد مسرحية تفاعلية في اربد

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 10 تشرين الأول (بترا)- نظمت لجنة المرأة في مؤسسة إعمار اربد بالتعاون، مع مركز أرض السلام للتنمية وحقوق الإنسان، وملتقى ألق الثقافي على مسرح بلدية اربد الكبرى مساء أمس الاثنين، عرضا لمسرحية تفاعلية بعنوان "صالون سُعاد" من إخراج دانا أبو لبن.

وتدور أحداث المسرحية التي عُرضت بالتنسيق مع المركز الوطني للثقافة والفنون التابع لمؤسسة الملك الحسين وبدعم من مؤسسة الشرق الأدنى، حول القضايا التي تواجهها المرأة في سوق العمل.

وعرض مركز "أرض السلام"، مجموعة من الحلول الممكنة لمجابهة مثل هذه التحديات والقضايا التي تحول دون تمكين المرأة في سوق العمل، كما قدمت رئيسة لجنة المرأة في مؤسسة إعمار اربد العين الأسبق آمنة الزعبي، نبذة عن أنشطة لجنة المرأة وهدفها الرامي الذي يسعى الى الارتقاء بوضع المرأة نحو الأفضل والحصول على كامل حقوقها في المجتمع.

وجسد موسى البعول دور أمين، وداليا المومني دور مرام، وصبا عبيدات دور سعاد، ودانا أبو لبن دور ميساء.

وحضر المسرحية حشد كبير من القطاع النسائي والمثقفين والمواطنين المهتمين من داخل محافظة اربد.

--(بترا)

ع ع/ أ أ/اح

10/10/2023 12:27:48