Tuesday, 10 October 2023 10:26 GMT

صالون سعاد مسرحية تفاعلية في اربد

10/10/2023 2:35:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 10 تشرين الأول (بترا)- نظمت لجنة المرأة في مؤسسة إعمار اربد بالتعاون، مع مركز أرض السلام للتنمية وحقوق الإنسان، وملتقى ألق الثقافي على مسرح بلدية اربد الكبرى مساء أمس الاثنين، عرضا لمسرحية تفاعلية بعنوان "صالون سُعاد" من إخراج دانا أبو لبن.
وتدور أحداث المسرحية التي عُرضت بالتنسيق مع المركز الوطني للثقافة والفنون التابع لمؤسسة الملك الحسين وبدعم من مؤسسة الشرق الأدنى، حول القضايا التي تواجهها المرأة في سوق العمل.
وعرض مركز "أرض السلام"، مجموعة من الحلول الممكنة لمجابهة مثل هذه التحديات والقضايا التي تحول دون تمكين المرأة في سوق العمل، كما قدمت رئيسة لجنة المرأة في مؤسسة إعمار اربد العين الأسبق آمنة الزعبي، نبذة عن أنشطة لجنة المرأة وهدفها الرامي الذي يسعى الى الارتقاء بوضع المرأة نحو الأفضل والحصول على كامل حقوقها في المجتمع.
وجسد موسى البعول دور أمين، وداليا المومني دور مرام، وصبا عبيدات دور سعاد، ودانا أبو لبن دور ميساء.
وحضر المسرحية حشد كبير من القطاع النسائي والمثقفين والمواطنين المهتمين من داخل محافظة اربد.
--(بترا)
ع ع/ أ أ/اح
10/10/2023 12:27:48

MENAFN10102023000117011021ID1107221443

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث