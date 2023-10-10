صالون سعاد مسرحية تفاعلية في اربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 10 تشرين الأول (بترا)- نظمت لجنة المرأة في مؤسسة إعمار اربد بالتعاون، مع مركز أرض السلام للتنمية وحقوق الإنسان، وملتقى ألق الثقافي على مسرح بلدية اربد الكبرى مساء أمس الاثنين، عرضا لمسرحية تفاعلية بعنوان "صالون سُعاد" من إخراج دانا أبو لبن.
وتدور أحداث المسرحية التي عُرضت بالتنسيق مع المركز الوطني للثقافة والفنون التابع لمؤسسة الملك الحسين وبدعم من مؤسسة الشرق الأدنى، حول القضايا التي تواجهها المرأة في سوق العمل.
وعرض مركز "أرض السلام"، مجموعة من الحلول الممكنة لمجابهة مثل هذه التحديات والقضايا التي تحول دون تمكين المرأة في سوق العمل، كما قدمت رئيسة لجنة المرأة في مؤسسة إعمار اربد العين الأسبق آمنة الزعبي، نبذة عن أنشطة لجنة المرأة وهدفها الرامي الذي يسعى الى الارتقاء بوضع المرأة نحو الأفضل والحصول على كامل حقوقها في المجتمع.
وجسد موسى البعول دور أمين، وداليا المومني دور مرام، وصبا عبيدات دور سعاد، ودانا أبو لبن دور ميساء.
وحضر المسرحية حشد كبير من القطاع النسائي والمثقفين والمواطنين المهتمين من داخل محافظة اربد.
--(بترا)
ع ع/ أ أ/اح
10/10/2023 12:27:48
MENAFN10102023000117011021ID1107221443
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