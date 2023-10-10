حزب إرادة يثمن مواقف الملك إزاء القضية الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا) - ثمن أمين عام حزب (إرادة) نضال البطاينة، مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني إزاء القضية الفلسطينية التي كانت وستبقى جوهر الصراع ومركزه، ولا يمكن لأحد القفز عنها، وصولا إلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد الأمين العام لحزب (إرادة) نضال البطاينة أن مواجهة التحديات التي يعانيها الوطن، وأبرزها الفقر والبطالة، يكون من خلال التحول نحو حياة حزبية حقيقية، يجتمع المواطنون حول مبادئ تجمعهم ينبثق عنها سياسيات وبرامج تحملهم إلى مجلس نواب يؤسس لتشكيل الحكومات البرلمانية.

وقال في جلسة نقاشية نظمتها الجمعية الأردنية للعلوم السياسية في عمان بعنوان "برنامج حزب إرادة استمرار أم تغيير للبرامج والنخب"، إن حزب إرادة ليس حزبا نخبويا، ويحرص في مبادئه وهيكليته وفق نظامه الداخلي على معالجة عيوب التجارب السابقة، فهو قائم على الديمقراطية الداخلية والمؤسسية من خلال وجود مجالس منتخبة وأمانة عامة.

وأضاف أن الحزب حرص على صياغة برنامجه بالتشارك مع جميع أعضاء الحزب من خلال 26 لجنة قطاعية، سيتمخض عنها برنامج وطني متوافق مع مبادئ الحزب التي ترتكز على مدنية الدولة، والتي لا تتعارض مع قيم المجتمع، وكذلك اعتماد مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يفضي الى إعادة نسج الطبقة الوسطى وتحقيق الأمان الاجتماعي.

وردا على سؤال، أوضح أن مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية تؤسس لإصلاح سياسي يجود مع الزمن من خلال الممارسة العملية، مشددا على أن الإصلاح السياسي هو الأساس، وأن البيئة المثالية والمناسبة للإصلاح نصنعها نحن جميعا بالممارسة على الأرض مبديا تفاؤله بمسيرة الإصلاح السياسي.

وكان رئيس الجمعية الدكتور خالد شنيكات، أكد أن الحزب يتميز بنهجه ومبادئه وتوجهاته لتلبية احتياجات الناس.

--(بترا)

ع د/ ف ج

10/10/2023 12:26:40