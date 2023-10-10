حزب إرادة يثمن مواقف الملك إزاء القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول (بترا) - ثمن أمين عام حزب (إرادة) نضال البطاينة، مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني إزاء القضية الفلسطينية التي كانت وستبقى جوهر الصراع ومركزه، ولا يمكن لأحد القفز عنها، وصولا إلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأكد الأمين العام لحزب (إرادة) نضال البطاينة أن مواجهة التحديات التي يعانيها الوطن، وأبرزها الفقر والبطالة، يكون من خلال التحول نحو حياة حزبية حقيقية، يجتمع المواطنون حول مبادئ تجمعهم ينبثق عنها سياسيات وبرامج تحملهم إلى مجلس نواب يؤسس لتشكيل الحكومات البرلمانية.
وقال في جلسة نقاشية نظمتها الجمعية الأردنية للعلوم السياسية في عمان بعنوان "برنامج حزب إرادة استمرار أم تغيير للبرامج والنخب"، إن حزب إرادة ليس حزبا نخبويا، ويحرص في مبادئه وهيكليته وفق نظامه الداخلي على معالجة عيوب التجارب السابقة، فهو قائم على الديمقراطية الداخلية والمؤسسية من خلال وجود مجالس منتخبة وأمانة عامة.
وأضاف أن الحزب حرص على صياغة برنامجه بالتشارك مع جميع أعضاء الحزب من خلال 26 لجنة قطاعية، سيتمخض عنها برنامج وطني متوافق مع مبادئ الحزب التي ترتكز على مدنية الدولة، والتي لا تتعارض مع قيم المجتمع، وكذلك اعتماد مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يفضي الى إعادة نسج الطبقة الوسطى وتحقيق الأمان الاجتماعي.
وردا على سؤال، أوضح أن مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية تؤسس لإصلاح سياسي يجود مع الزمن من خلال الممارسة العملية، مشددا على أن الإصلاح السياسي هو الأساس، وأن البيئة المثالية والمناسبة للإصلاح نصنعها نحن جميعا بالممارسة على الأرض مبديا تفاؤله بمسيرة الإصلاح السياسي.
وكان رئيس الجمعية الدكتور خالد شنيكات، أكد أن الحزب يتميز بنهجه ومبادئه وتوجهاته لتلبية احتياجات الناس.
--(بترا)
ع د/ ف ج
10/10/2023 12:26:40
MENAFN10102023000117011021ID1107221442
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