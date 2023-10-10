اكتمال صفوف المنتخب الأولمبي استعدادا لمباراة مصر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول (بترا)- اكتملت صفوف المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، استعدادا لملاقاة نظيره المصري يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في مباراة ودية تأتي في اطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الرسمية المقبلة.
وأجرى المنتخب تدريباته في القاهرة بصفوف مكتملة مع التحاق اللاعبين عمر صلاح وبكر كلبونة وقيس عباسي، إلى جانب التحاق اللاعب معتصم الجعبري الذي حل بديلا لمحمد هشام المحترف في صفوف نادي بلاطة الفلسطيني، بعد تعذر التحاقه بالمنتخب
ويأتي المعسكر التدريبي في مصر والمباراة الودية أمام منتخب مصر الأولمبي، ضمن خطة إعداد المنتخب للمشاركة في النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
وتقام نهائيات كأس آسيا ت 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية لمنتخب ت23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتعزيز فرصه في حجز إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد.
--(بترا)
خ خ / س س
10/10/2023 12:26:02
MENAFN10102023000117011021ID1107221441
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