اكتمال صفوف المنتخب الأولمبي استعدادا لمباراة مصر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- اكتملت صفوف المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، استعدادا لملاقاة نظيره المصري يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في مباراة ودية تأتي في اطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وأجرى المنتخب تدريباته في القاهرة بصفوف مكتملة مع التحاق اللاعبين عمر صلاح وبكر كلبونة وقيس عباسي، إلى جانب التحاق اللاعب معتصم الجعبري الذي حل بديلا لمحمد هشام المحترف في صفوف نادي بلاطة الفلسطيني، بعد تعذر التحاقه بالمنتخب

ويأتي المعسكر التدريبي في مصر والمباراة الودية أمام منتخب مصر الأولمبي، ضمن خطة إعداد المنتخب للمشاركة في النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتقام نهائيات كأس آسيا ت 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية لمنتخب ت23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتعزيز فرصه في حجز إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد.

--(بترا)

خ خ / س س

10/10/2023 12:26:02