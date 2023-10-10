Tuesday, 10 October 2023 10:25 GMT

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

10/10/2023 2:35:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 10 تشرين أول (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان .
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
10/10/2023 12:01:53

MENAFN10102023000117011021ID1107221440

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