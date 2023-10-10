مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
التاريخ
10/10/2023 2:35:09 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 10 تشرين أول (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان .
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
10/10/2023 12:01:53
MENAFN10102023000117011021ID1107221440
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