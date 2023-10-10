الاحتلال يعتقل 45 فلسطينيا بالضفة والقدس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 10 تشرين الأول (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، 45 فلسطينيا بحملة مداهمات وتفتيشات واقتحامات واسعة شنتها في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة تخللتها مواجهات في نابلس وجنين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت 45 فلسطينيا بينهم أسرى محررون من الضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

--(بترا)

م . ف/ أ أ

10/10/2023 11:58:00