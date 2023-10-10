حزب تقدم: تحذيرات الملك من خطورة غياب الحل السلمي للقضية الفلسطينية تؤكدها الوقائع

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 10 تشرين الأول(بترا)- أكد حزب تقدم أن تحذيرات جلالة الملك عبدالله الثاني للمجتمع الدولي دوما من مخاطر عدم التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته على أرضه سيبقي المنطقة في حالة اشتعال، وهذا ما أثبتته الوقائع على الأرض.

وقال أمين عام الحزب العين الدكتور خالد البكار خلال لقاء حواري في اربد أمس الاثنين "ما يجري في قطاع غزة هو ردة فعل مشروعة على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للمقدسات، والاعتداءات على الشعب الفلسطيني، وضرورة إيجاد حل سلمي عادل لها يضمن الاستقرار والسلام".

وأكد البكار أن تطوير وتحديث المنظومة السياسية كرافعة لجميع مسارات الإصلاح انتقلت من سياقها النظري إلى الممارسة العلمية من خلال حراك حزبي نشط يشكل بوابة حقيقية لتطوير العمل السياسي التي يعد مجلس النواب أحد أهم ركائزه بالانتقال من حالة العمل الفردي إلى عمل جماعي قائم على التعددية السياسية البرامجية.

وأشار أعضاء اللجنة العليا في الحزب النائب خالد أابو حسان والنائب السابق الدكتور مصطفى الخصاونة ورئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة والدكتور سعد أبو قديس ورئيس دائرة محافظة اربد المهندس محمود الربابعة والدكتورة سناء العبابنة إلى أن قانوني الانتخاب والأحزاب، وما رافقهما من تعديلات دستورية تتماهى مع جوهرهما تؤكد أننا مقبلون على تنمية سياسية تقودها الأحزاب ويكون للمرأة والشباب دور محوري فيها.

وعرضوا لأبرز محاور الخطة التنفيذية لبرنامج الحزب ورؤيته حيال مجمل القضايا والملفات التي ترتكز على الخبرة والتخصص في جميع المجالات الحيوية والمهمة.

--(بترا)

م.ق/ ف ج

10/10/2023 11:55:00