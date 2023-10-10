حزب تقدم: تحذيرات الملك من خطورة غياب الحل السلمي للقضية الفلسطينية تؤكدها الوقائع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 10 تشرين الأول(بترا)- أكد حزب تقدم أن تحذيرات جلالة الملك عبدالله الثاني للمجتمع الدولي دوما من مخاطر عدم التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته على أرضه سيبقي المنطقة في حالة اشتعال، وهذا ما أثبتته الوقائع على الأرض.
وقال أمين عام الحزب العين الدكتور خالد البكار خلال لقاء حواري في اربد أمس الاثنين "ما يجري في قطاع غزة هو ردة فعل مشروعة على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للمقدسات، والاعتداءات على الشعب الفلسطيني، وضرورة إيجاد حل سلمي عادل لها يضمن الاستقرار والسلام".
وأكد البكار أن تطوير وتحديث المنظومة السياسية كرافعة لجميع مسارات الإصلاح انتقلت من سياقها النظري إلى الممارسة العلمية من خلال حراك حزبي نشط يشكل بوابة حقيقية لتطوير العمل السياسي التي يعد مجلس النواب أحد أهم ركائزه بالانتقال من حالة العمل الفردي إلى عمل جماعي قائم على التعددية السياسية البرامجية.
وأشار أعضاء اللجنة العليا في الحزب النائب خالد أابو حسان والنائب السابق الدكتور مصطفى الخصاونة ورئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة والدكتور سعد أبو قديس ورئيس دائرة محافظة اربد المهندس محمود الربابعة والدكتورة سناء العبابنة إلى أن قانوني الانتخاب والأحزاب، وما رافقهما من تعديلات دستورية تتماهى مع جوهرهما تؤكد أننا مقبلون على تنمية سياسية تقودها الأحزاب ويكون للمرأة والشباب دور محوري فيها.
وعرضوا لأبرز محاور الخطة التنفيذية لبرنامج الحزب ورؤيته حيال مجمل القضايا والملفات التي ترتكز على الخبرة والتخصص في جميع المجالات الحيوية والمهمة.
--(بترا)
م.ق/ ف ج
10/10/2023 11:55:00
MENAFN10102023000117011021ID1107221438
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