7 جرحى بقصف طائرات الاحتلال منزلا في خانيونس

غزة 10 تشرين الأول (بترا)- أصيب سبعة مواطنين بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في خانيونس جنوبي قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في خانيونس، ما أسفر عن إصابة سبعة مواطنين بجروح. --(بترا) ا ش/ ف ج 10/10/2023 12:03:10

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