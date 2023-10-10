7 جرحى بقصف طائرات الاحتلال منزلا في خانيونس

7 جرحى بقصف طائرات الاحتلال منزلا في خانيونس
التاريخ
10/10/2023 2:35:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 تشرين الأول (بترا)- أصيب سبعة مواطنين بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في خانيونس، ما أسفر عن إصابة سبعة مواطنين بجروح.
--(بترا)
ا ش/ ف ج
10/10/2023 12:03:10
MENAFN10102023000117011021ID1107221437
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