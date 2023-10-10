مبادرة لتبادل الكتب بين الطلبة في كلية اربد الجامعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 10 تشرين الأول ( بترا )- نظم فريق بسمة غزل التطوعي، من طلبة كلية اربد الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الثلاثاء، مبادرة لتبادل الكتب الجامعية في حرم الكلية، بهدف تعميم الفائدة بين الطلبة للاستفادة من الكتب.
وأوضح الطلبة القائمون على المبادرة أن فكرتهم جاءت لتحقيق أهداف عدة من بينها الحفاظ على الكتاب الجامعي، والتوفير المادي على زملائهم في الجامعة، وتعزيز الإحساس بالمسؤولية تجاه العلم والمؤسسات التعليمية.
بدوره، قال عميد الكلية الدكتور يحي خريسات، إن هذه المبادرة تعبر عن الإحساس بالمسؤولية لدى الطلبة، من خلال تعميم الفائدة وتوفير الكتب التي يحتاجها زملائهم خلال الفصول الدراسية بدون كلفة مالية، وما له من آثار إيجابية تنعكس على البيئة من خلال عدم التخلص من الكتب المستعملة بطرق عشوائية.
وأشار إلى توفير الكلية لأماكن ملائمة داخل حرمها، لتوزيع وتبادل الكتب بين الطلبة، لضمان تعميم الاستفادة بينهم .
-- (بترا )
أ غ /أ م / س س
10/10/2023 11:42:15
MENAFN10102023000117011021ID1107221436
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