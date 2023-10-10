Tuesday, 10 October 2023 10:25 GMT

مبادرة لتبادل الكتب بين الطلبة في كلية اربد الجامعية

10/10/2023 2:35:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 10 تشرين الأول ( بترا )- نظم فريق بسمة غزل التطوعي، من طلبة كلية اربد الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الثلاثاء، مبادرة لتبادل الكتب الجامعية في حرم الكلية، بهدف تعميم الفائدة بين الطلبة للاستفادة من الكتب.
وأوضح الطلبة القائمون على المبادرة أن فكرتهم جاءت لتحقيق أهداف عدة من بينها الحفاظ على الكتاب الجامعي، والتوفير المادي على زملائهم في الجامعة، وتعزيز الإحساس بالمسؤولية تجاه العلم والمؤسسات التعليمية.
بدوره، قال عميد الكلية الدكتور يحي خريسات، إن هذه المبادرة تعبر عن الإحساس بالمسؤولية لدى الطلبة، من خلال تعميم الفائدة وتوفير الكتب التي يحتاجها زملائهم خلال الفصول الدراسية بدون كلفة مالية، وما له من آثار إيجابية تنعكس على البيئة من خلال عدم التخلص من الكتب المستعملة بطرق عشوائية.
وأشار إلى توفير الكلية لأماكن ملائمة داخل حرمها، لتوزيع وتبادل الكتب بين الطلبة، لضمان تعميم الاستفادة بينهم .
-- (بترا )
أ غ /أ م / س س
10/10/2023 11:42:15

MENAFN10102023000117011021ID1107221436

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث