مبادرة لتبادل الكتب بين الطلبة في كلية اربد الجامعية

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 10 تشرين الأول ( بترا )- نظم فريق بسمة غزل التطوعي، من طلبة كلية اربد الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الثلاثاء، مبادرة لتبادل الكتب الجامعية في حرم الكلية، بهدف تعميم الفائدة بين الطلبة للاستفادة من الكتب.

وأوضح الطلبة القائمون على المبادرة أن فكرتهم جاءت لتحقيق أهداف عدة من بينها الحفاظ على الكتاب الجامعي، والتوفير المادي على زملائهم في الجامعة، وتعزيز الإحساس بالمسؤولية تجاه العلم والمؤسسات التعليمية.

بدوره، قال عميد الكلية الدكتور يحي خريسات، إن هذه المبادرة تعبر عن الإحساس بالمسؤولية لدى الطلبة، من خلال تعميم الفائدة وتوفير الكتب التي يحتاجها زملائهم خلال الفصول الدراسية بدون كلفة مالية، وما له من آثار إيجابية تنعكس على البيئة من خلال عدم التخلص من الكتب المستعملة بطرق عشوائية.

وأشار إلى توفير الكلية لأماكن ملائمة داخل حرمها، لتوزيع وتبادل الكتب بين الطلبة، لضمان تعميم الاستفادة بينهم .

-- (بترا )

أ غ /أ م / س س

10/10/2023 11:42:15