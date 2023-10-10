الاتحاد الأوروبي ينفي تعليق المساعدات للفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول(بترا)-صالح الخوالدة- نفى الاتحاد الأوروبي تعليقه المساعدات للسلطات الفلسطينية ودعم المشروعات في فلسطين.

وقال في بيان صحافي وزعته المفوضية الأوروبية في عمان اليوم : "لن يكون هناك تعليق للمدفوعات في الوقت الحالي ".

وأشار البيان إلى أن المفوضية الأوروبية ستطلق مراجعة عاجلة لمساعدة الاتحاد الأوروبي لفلسطين،موضحا أن هذه المراجعة بالمساعدة الإنسانية المقدمة في إطار عمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية (ECHO) لن تؤثر على تقديم المساعدات للفلسطينيين.

--(بترا)

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10/10/2023 11:40:37