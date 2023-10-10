الاتحاد الأوروبي ينفي تعليق المساعدات للفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي ينفي تعليق المساعدات للفلسطينيين
التاريخ
10/10/2023 2:34:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول(بترا)-صالح الخوالدة- نفى الاتحاد الأوروبي تعليقه المساعدات للسلطات الفلسطينية ودعم المشروعات في فلسطين.
وقال في بيان صحافي وزعته المفوضية الأوروبية في عمان اليوم : "لن يكون هناك تعليق للمدفوعات في الوقت الحالي ".
وأشار البيان إلى أن المفوضية الأوروبية ستطلق مراجعة عاجلة لمساعدة الاتحاد الأوروبي لفلسطين،موضحا أن هذه المراجعة بالمساعدة الإنسانية المقدمة في إطار عمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية (ECHO) لن تؤثر على تقديم المساعدات للفلسطينيين.
--(بترا)
ص خ /اص / س س
10/10/2023 11:40:37
MENAFN10102023000117011021ID1107221434
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