البنك الإسلامي الأردني يحتفل بيوم المعلم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- احتفل البنك الإسلامي الاردني للعام الثالث على التوالي مع وزارة التربية والتعليم بيوم المعلم العالمي، وتكريمه للمعلمين المتميزين.

وحسب بيان اليوم الثلاثاء، قال الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الدكتور حسين سعيد، إن المشاركة بالاحتفال جاء نظرا لدور المعلم في بناء الأجيال والنهوض بالأمة والارتقاء بالمسيرة التعليمية، كونه من أهم أطراف العملية التعليمية.

وثمن سعيد جهود الوزارة في دعم المعلمين وتحفيزهم وتعزيز دورهم الكبير في نشأة الأجيال لبناء مستقبل الوطن، مؤكداً حرص البنك على مواصلة دعم النشاطات التي تسهم في دعم المسيرة التعليمية والتربوية انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية المستدامة.

--(بترا)

س ص/ ف ج

10/10/2023 11:19:10