البنك الإسلامي الأردني يحتفل بيوم المعلم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول (بترا)- احتفل البنك الإسلامي الاردني للعام الثالث على التوالي مع وزارة التربية والتعليم بيوم المعلم العالمي، وتكريمه للمعلمين المتميزين.
وحسب بيان اليوم الثلاثاء، قال الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الدكتور حسين سعيد، إن المشاركة بالاحتفال جاء نظرا لدور المعلم في بناء الأجيال والنهوض بالأمة والارتقاء بالمسيرة التعليمية، كونه من أهم أطراف العملية التعليمية.
وثمن سعيد جهود الوزارة في دعم المعلمين وتحفيزهم وتعزيز دورهم الكبير في نشأة الأجيال لبناء مستقبل الوطن، مؤكداً حرص البنك على مواصلة دعم النشاطات التي تسهم في دعم المسيرة التعليمية والتربوية انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية المستدامة.
--(بترا)
س ص/ ف ج
10/10/2023 11:19:10
MENAFN10102023000117011021ID1107221433
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.