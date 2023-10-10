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تامر عاشور يحتفل بزفافه: الحمد لله الذى تتم بنعمته الصالحات.. صور

10/10/2023 2:33:04 PM
(MENAFN- Youm7) احتفل النجم تامر عاشور بزفافه على الإعلامية نانسي نور مذيعة قناة إكسترا نيوز، الذى يقام الآن بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، ونشر عاشور صورة تجمعه بعروسه بفستان الزفاف، وعلق: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراننا".


تامر عاشور

ما إن تم الإعلان عن حفل زفاف النجم تامر عاشور من الإعلامية نانسى نور وأثار الأمر لدى جمهور عاشور العديد من التساؤلات حول حبه وزوجته الإعلامية الشهيرة الذى نتطرق لمعلومات عنها خلال السطور التالية:

نانسى نور إعلامية اشتهرت بتقديم أكثر من برنامج على شاشة إكسترا نيوز، كما اعتادت على تقديم أحداث ضخمة للغاية.


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زفاف تامر عاشور (5)



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زفاف تامر عاشور (10)



زفاف تامر عاشور (11)



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