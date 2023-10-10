آية سليم تعشق التمثيل وتلتحق بالمسرح بدون علم أهلها فى ورق التوت

MENAFN - Youm7) تشارك الفنانة آية سليم في بطولة مسلسل "ورق التوت" مع الفنان شريف سلامة والمقرر انطلاق عرضه يوم السبت المقبل على قناتى cbc و cbc دراما ومنصة Watch it الرقمية، وتجسد آية خلال أحداث العمل شخصية "ياسمين" وهى من عائلة ثرية وتحب التمثيل وتلتحق بالمسرح بدون علم أسرتها وخلال الأحداث تظهر قصتها مع باقى الشباب بالمسرح.

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

اية سليم على بوستر ورق التوت





تدور أحداث المسلسل في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم، ويعالج العمل بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيره.

وكان آخر أعمال آية سليم مسلسل "وبينا ميعاد" الذى تم عرضه في شهر يناير الماضى، من بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تنسنيم هانى، يوسف ابراهيم وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.

ورق التوت











