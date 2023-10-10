تامر عاشور يرقص مع عروسه على أنغام سقف فى حضور نجوم الفن.. صور وفيديو

(MENAFN
- Youm7) يحتفل النجم تامر عاشور بحفل زفافه على الإعلامية نانسي نور مذيعة قناة إكسترا نيوز، الذى يقام الآن بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، وأظهرت الصور رقص تامر عاشور وعروسه على أنغام أغنية "سقف" فى حضور عدد من نجوم الفن والإعلام منهم، رامى جمال وزوجته، ومصطفى حجاج والإعلامية ريهام السهلى رئيسة شبكة قنوات دي إم سي، وأوس أوس والمنتج هاني محروس والملحن عزيز الشافعي والموزع تومة، والشاعر هاني عبد الكريم والإعلامى خالد مرسي.
وما أن تم الإعلان عن حفل زفاف النجم تامر عاشور من الإعلامية نانسى نور وأثار الأمر لدى جمهور عاشور العديد من التساؤلات حول حبه وزوجته الإعلامية الشهيرة وهى نانسى نور إعلامية اشتهرت بتقديم أكثر من برنامج على شاشة إكسترا نيوز، كما اعتادت على تقديم أحداث ضخمة للغاية.
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زفاف-تامر-عاشور
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زفاف تامر عاشور (1)
زفاف تامر عاشور (2)
زفاف تامر عاشور (3)
زفاف تامر عاشور (4)
زفاف تامر عاشور (5)
زفاف تامر عاشور (6)
زفاف تامر عاشور (7)
زفاف تامر عاشور (8)
زفاف تامر عاشور (9)
زفاف تامر عاشور (10)
زفاف تامر عاشور (11)
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