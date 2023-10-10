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تامر عاشور يرقص مع عروسه على أنغام سقف فى حضور نجوم الفن.. صور وفيديو

10/10/2023 2:33:04 PM
(MENAFN- Youm7) يحتفل النجم تامر عاشور بحفل زفافه على الإعلامية نانسي نور مذيعة قناة إكسترا نيوز، الذى يقام الآن بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، وأظهرت الصور رقص تامر عاشور وعروسه على أنغام أغنية "سقف" فى حضور عدد من نجوم الفن والإعلام منهم، رامى جمال وزوجته، ومصطفى حجاج والإعلامية ريهام السهلى رئيسة شبكة قنوات دي إم سي، وأوس أوس والمنتج هاني محروس والملحن عزيز الشافعي والموزع تومة، والشاعر هاني عبد الكريم والإعلامى خالد مرسي.

وما أن تم الإعلان عن حفل زفاف النجم تامر عاشور من الإعلامية نانسى نور وأثار الأمر لدى جمهور عاشور العديد من التساؤلات حول حبه وزوجته الإعلامية الشهيرة وهى نانسى نور إعلامية اشتهرت بتقديم أكثر من برنامج على شاشة إكسترا نيوز، كما اعتادت على تقديم أحداث ضخمة للغاية.



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