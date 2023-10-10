أنغام تشارك تامر عاشور فرحته بزفافه على نانسى نور

MENAFN - Youm7) حرصت النجمة أنغام على مشاركة النجم تامر عاشور فرحته بعقد قرانه على عروسه نانسي نور، كما حرص على الحضور الموزع الموسيقى أمير محروس والنجوم رامي جمال وناريمان زوجته، وأوس أوس والمنتج هاني محروس ومصطفى حجاج، وكل من عزيز الشافعي وهاني عبد الكريم وتومة.

وما إن تم الإعلان عن حفل زفاف النجم تامر عاشور من الإعلامية نانسى نور، وأثار الأمر لدى جمهور عاشور العديد من التساؤلات حول حبه وزوجته الإعلامية الشهيرة الذى نتطرق لمعلومات عنها خلال السطور التالية:

نانسى نور إعلامية اشتهرت بتقديم أكثر من برنامج على شاشة إكسترا نيوز، كما اعتادت على تقديم أحداث ضخمة للغاية.