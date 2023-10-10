أنغام تشارك تامر عاشور فرحته بزفافه على نانسى نور

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- Youm7) حرصت النجمة أنغام على مشاركة النجم تامر عاشور فرحته بعقد قرانه على عروسه نانسي نور، كما حرص على الحضور الموزع الموسيقى أمير محروس والنجوم رامي جمال وناريمان زوجته، وأوس أوس والمنتج هاني محروس ومصطفى حجاج، وكل من عزيز الشافعي وهاني عبد الكريم وتومة.
وما إن تم الإعلان عن حفل زفاف النجم تامر عاشور من الإعلامية نانسى نور، وأثار الأمر لدى جمهور عاشور العديد من التساؤلات حول حبه وزوجته الإعلامية الشهيرة الذى نتطرق لمعلومات عنها خلال السطور التالية:
نانسى نور إعلامية اشتهرت بتقديم أكثر من برنامج على شاشة إكسترا نيوز، كما اعتادت على تقديم أحداث ضخمة للغاية.
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