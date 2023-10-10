ترشيح عمرو عبد الجليل ومراد مكرم لبطولة كوبرا مع محمد إمام رمضان المقبل

MENAFN - Youm7) رشح القائمون على مسلسل "كوبرا " بطولة النجم محمد إمام، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، الفنانان عمرو عبد الجليل ومراد مكرم للمشاركة في بطولة المسلسل بجانب إمام، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق، ومن المقرر الإعلان عن بقية الممثلين المرشحين خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر البدء في تصويره خلال منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير .

مراد مكرم ينتظر عرض مسلسل "صوت وصورة" بدءا من يوم السبت المقبل، بطولة النجمة حنان مطاوع، ويشارك في بطولته كلا من نجلاء بدر، ووليد فواز، صدقى صخر، احمد ماجد، ولاء الشريف، إيمان الشريف، عماد صفوت، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمود عبد التواب، إنتاج اروما استديوز.

أما عمرو عبد الجليل، يعرض له في السينمات فيلم "أولاد حريم كريم" مع النجوم مصطفى قمر، بشرى، علا غانم، خالد سرحان، بسمة، وعدد كبير من الفنانين الشباب، وإخراج على إدريس.

اما النجم محمد إمام يعمل على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" مع المخرج الكبير شريف عرفة، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من أسماء جلال، بيومى فؤاد، مصطفى غريب، باسم سمرة، ويزو، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والفيلم من تاليف وإخراج شريف عرفة.