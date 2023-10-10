عشان تكون أنيقة وجريئة .. أفكار مختلفة لملابس الخريف

MENAFN - Youm7) تبحث كل فتاة عن أناقتها وظهورها بشكل جميل ولائق للمناسبة التى ستكون فيها، وفى فصل الخريف يوجد الكثير من الأفكار والمقترحات التي يمكن اللجوء إليها للحصول على مظهر متوازن، ارتداء القطعتين من أهم أفضل الاتجاهات التى قد تلجأ لها المرأة لتكون أكثر جاذبية،مثل ارتداء البدلة واوالجيب الطويلة والسترات كبيرة الحجم، ولمعرفة بعض من ملابس الخريف يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع "instyle".

أفكار مختلفة لملابس الخريف:سترة وسروال ومعطف من نفس اللون:

لمن تبحث عن الأناقة المميزة أن تختار سترة بأزرار، مع ارتداء سروال متطابق لنفس اللون، ومعطف متناسق، مع ارتداء حذاء أرضى

على حسب الراحة، ويمكن الخروج لنزهة مع الأصدقاء، لمظهر غاية في الجمال.



سترة بأزرار

ملابس باللون الأحمر:

ملابس كلها باللون الأحمر، قد تظن الفتاة أن هذا الأمر غريب، ولكن في موضة الخريف، من السهل القيام بذلك عن طريق ارتداء سترة باللون الأحمر وتنورة من اللون الأحمر ومعطف من نفس اللون، وحذاء باللون الأحمر مما يجعل الطلة جريئة غير عادية، ولمن تريد تقليل حدة اللون أن تختار نسيج متماسك عن بقية الطلة.



ملابس باللون الأحمر

ملابس طويلة بأكمام وتنورة ماكسى:

تريد الفتاة أن تخرج من منزلها وهى أنيقة لأقصى درجة وفى نفس الوقت تشعر بالراحة، عن طريق ارتداء بلوزة ناعمة الشكل وتنورة طويلة، من نفس نوع القماش

لفصل الخريف البارد للشعور بالدفء والتميز والأناقة





تنورة طويلة

بدلة أحادية اللون:

يوجد ملابس تلفت النظر إليها، مثل البدل أحادية اللون، بغض النظر عن اللون الذى يتم اختياره، ويمكن اختيار لون لبنى يناسب موسم الخريف ويظهر شكل الملابس ويعطى مظهر لا يقاوم وأناقة زائدة.



بدلة احادية

سترة وتنورة من طبعات الحيوانات:

لمن تحب الطلات الجريئة والأنيقة الحصول على طلة مميزة بشكل متطابق للشعور بمزيد من الشراسة، وذلك المظهر يعزز من الثقة بالنفس والحصول على شكل أنيقة للغاية.





ملابس المطبوعات



