عشان تكون أنيقة وجريئة .. أفكار مختلفة لملابس الخريف

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- Youm7) تبحث كل فتاة عن أناقتها وظهورها بشكل جميل ولائق للمناسبة التى ستكون فيها، وفى فصل الخريف يوجد الكثير من الأفكار والمقترحات التي يمكن اللجوء إليها للحصول على مظهر متوازن، ارتداء القطعتين من أهم أفضل الاتجاهات التى قد تلجأ لها المرأة لتكون أكثر جاذبية،
مثل ارتداء البدلة واوالجيب الطويلة والسترات كبيرة الحجم، ولمعرفة بعض من ملابس الخريف يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع "instyle".
أفكار مختلفة لملابس الخريف:
سترة وسروال ومعطف من نفس اللون:
لمن تبحث عن الأناقة المميزة أن تختار سترة بأزرار، مع ارتداء سروال متطابق لنفس اللون، ومعطف متناسق، مع ارتداء حذاء أرضى
على حسب الراحة، ويمكن الخروج لنزهة مع الأصدقاء، لمظهر غاية في الجمال.
سترة بأزرار
ملابس باللون الأحمر:
ملابس كلها باللون الأحمر، قد تظن الفتاة أن هذا الأمر غريب، ولكن في موضة الخريف، من السهل القيام بذلك عن طريق ارتداء سترة باللون الأحمر وتنورة من اللون الأحمر ومعطف من نفس اللون، وحذاء باللون الأحمر مما يجعل الطلة جريئة غير عادية، ولمن تريد تقليل حدة اللون أن تختار نسيج متماسك عن بقية الطلة.
ملابس باللون الأحمر
ملابس طويلة بأكمام وتنورة ماكسى:
تريد الفتاة أن تخرج من منزلها وهى أنيقة لأقصى درجة وفى نفس الوقت تشعر بالراحة، عن طريق ارتداء بلوزة ناعمة الشكل وتنورة طويلة، من نفس نوع القماش
لفصل الخريف البارد للشعور بالدفء والتميز والأناقة
تنورة طويلة
بدلة أحادية اللون:
يوجد ملابس تلفت النظر إليها، مثل البدل أحادية اللون، بغض النظر عن اللون الذى يتم اختياره، ويمكن اختيار لون لبنى يناسب موسم الخريف ويظهر شكل الملابس ويعطى مظهر لا يقاوم وأناقة زائدة.
بدلة احادية
سترة وتنورة من طبعات الحيوانات:
لمن تحب الطلات الجريئة والأنيقة الحصول على طلة مميزة بشكل متطابق للشعور بمزيد من الشراسة، وذلك المظهر يعزز من الثقة بالنفس والحصول على شكل أنيقة للغاية.
ملابس المطبوعات
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