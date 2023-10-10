إيه المشكلة لما أحب حد أصغر مني؟ أسئلة ونصائح تساعد في نجاح العلاقة

MENAFN - Youm7) "حبيبي أصغر مني، مرتبطين وناويين على الزواج، لكن خايفة من نظرة المجتمع"، مشكلة نقلتها إحدى الفتيات على إحدى المجموعاتبموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الأمر الذي جعل هناك انقسام كبير بين التعليقات، البعض يرى أن فارق العمر قد يسبب الكثير من الخلافات، خاصة لو كان كبيراً وملحوظاً، والبعض الآخر يرى أن تظل متمسكة بحبها وبه خاصة إذا كان شخصية جادة في العلاقة.

وهو الموضوع الذى ناقشته عدة أعمال فنية مثل "حبيبى أصغر منى"، و"القلب وما يعشق" والذي ناقش هذه المشكلة وبالرغم من تغلب البطلة سهير البابلي على نظرة المجتمع وعدم الاكتراث لهم، إلا أنه كانت النهاية حزينة للغاية، وأيضاً فيلم "ليلة بكى فيها القمر".

فيما صرحت العديد من الفنانات بأنهن لا يجدن مشكلة في الارتباط بشخص أصغر منهن، وكانت آخرهن الفنانة إلهام شاهين حسبما صرحت في إحدى المداخلات التلفزيونية.

لذا نستعرض مع خبيرة العلاقات الإنسانية شريهان الدسوقي كيف يؤثر فارق العمر في العلاقة خاصة لو كان الشاب أصغر من الفتاة، وكيف يمكنهن التغلب على نظرة المجتمع بجانب الخطوات اللازمة عند الارتباط بشاب أصغر منك.

فيلم القلب ومايعشق هل الفجوة العمرية تؤثر على الارتباط بين شاب وامرأة؟

قالت خبيرة العلاقات الإنسانية إن فارق العمر خاصة بين الشاب والفتاة أي تكون هي أكبر منه، قد يكون من الصعب توقع نتيجته، بالنسبة لبعض الأزواج، يعتبر العمر مجرد رقم، ولكن بالنسبة للآخرين، فإن الفجوات العمرية تثير المخاوف والقلق.

وتابعت خبيرة العلاقات الإنسانية أن الفجوة العمرية لن تكون عائقاً إذا توافرت عدة مؤهلات لدى الطرفين، ومنها التفتح والعقل الحكيم وعدم رؤية الناس في علاقتهم، بجانب التقارب الفكري والعقلي والعملي إن أمكن.

ليلى بكى فيها القمر كيف يؤثر فارق العمر على العلاقة؟

وأردفت خبيرة العلاقات الإنسانية أن تأثير فارق العمر في العلاقة العاطفية بين شاب وفتاة تتوقف عند درجة التفاهم والتقارب بينهم، ومدى جدية هذه العلاقة، خاصة إذا كان الفارق في العمر هو 10 سنوات بين الفتاة والشاب، كما أوضحت أن هناك أحد الأبحاث تقول إن هذا الفارق قد يصل إلى 15 عاما، على أن يكون عمر المرأة تجاوز الـ 40 عاما، لأنها سترجح العقل أكثر من العاطفة في هذه العلاقة.

الارتباط العاطفي

كما أضافت أن هناك عدة خطوات يجب أن تركز فيها الفتاة قبل الارتباط بشاب أصغر منها وهي كما يلي:

لا تضعي افتراضات عنه

اتركي نفسك للتعارف عليه أكثر وأكثر، ولا تضعي افتراضات عنه أو توقع أشياء إيجابية، فكل شخص لديه عيوب ومميزات لا تتوقف عند العمر فقط.

اطرحي اسئلة مباشرة

خاصة بعدما تشعرين بأنكما ستدخلان على مرحلة جدية في العلاقة، وهو الارتباط الرسمي، عليكِ بطرح الأسئلة وشرح مخاوفك بشكل مباشر لكي تسمعين الإجابات منه، ومن هذه الإجابات ستقررين التكملة في هذه العلاقة أم لا.

تأكدي أنك غير فضولية

وتابعت خبيرة العلاقات الإنسانية أن بنسبة 70% من هذه العلاقات تكون ناتجة عن الفضول الذي يسببه الشاب للفتاة، بمعني أنه يعمل على إثارة إعجابها، ويحاول أن يكون متميزاً ومتفهماً لها ولكن ليس لغرض الأرتباط، فاللعبة هنا قد تكون من أجل الصداقة أو التقرب فقط، وهذا الفضول يجعل الفتاة تشعر بحالة حب وهمية ومؤقتة، فلابد أن تتأكد بأنها لا تتمتلك فضولاً نحو شخصيته، أو بالمعنى الشعبي "تبقى تقيلة".

لا تذكري الفجوة العمرية

لا يجب على الفتاة ذكر الفجوة العمرية أبداً، خاصة إذا كانت علاقتها بهذا الشاب مستمرة من فترة طويلة، حتى لا يستشعر بأن هذا الأمر نقطة ضعف لها، وفي أسوأ الأحوال قد يستغل هذا الأمر ضدها، ويتحول لشخصية نرجسية.

واختتمت خبيرة العلاقات الإنسانية أن تفاهم الطرفين وحبهما لبعض لن يدع فرصة لنظرات المجتمع بان تؤثر على علاقتهما، الأمر يتوقف عليهما فقط وليس على شخص أخر يحدد قيام هذه العلاقة أم لا.