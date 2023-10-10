مسيطرين.. 4 أبراج قادرة على امتصاص غضب الآخرين والسيطرة على انفعالاتهم

(MENAFN
- Youm7) عندما يكون شخص غاضبا، كل ما يحتاجه، هو البقاء بمفرده، أو حتى الابتعاد عن سبب المشكلة وإلهاء نفسه بموضوعات أخرى، ولكن هل فكرت يوما أن هناك أشخاصا تكون طبيعتهم قادرة على امتصاص أو تهدئة غضب الآخرين، أثناء كونهم هم أنفسهم يشعرون بالغضب، على الرغم من صعوبة الفكرة، إلا أن هناك أفرادا
ينتمون لأبراج فلكية معينة يمكنهم القيام بذلك بسهولة دون أن يشعر الآخرون، مما يعتبرهم البعض مسيطرين سواء على افعالهم أو على الآخرين، ونستعرض أبرز تلك الأبراج المميزة بقدرتهم على امتصاص غضب الآخرين، وذلك وفقا لما نشرة موقع "pinkvilla".
السيطرة على الغضب برج الثور
على الرغم من أن أصحاب برج الثور معروفون بردود أفعالهم القاسية، غير المتوقعة ولا يستطيعون الهدوء بسهولة، إلا أن في كثير من المواقف على الرغم من شدة غضبهم تجدهم هادئين، بل يقومون أيضا بتهدئة الطرف الآخر، وغالبا يكون ذلك مع شريك حياتهم أو شخص ذو قيمة كبيرة في قلبه لا يريد أو يستطيع أن يخسره، فتجده يترك الأمور تسير بهدوء حتى لو كان يعتقد أنه على حق.
برج الأسد
عندما يشعر مواليد برج الأسد بالغضب، قد يبدون غير مبالين بمحيطهم وبالأشخاص الموجودين، غالبا ما تظهر عواطفهم بشكل كبير وواضح بعد تعبيرهم العاطفي عن الغضب، من المهم اتخاذ خطوات لإصلاح الوضع، ومن الممكن أن يقدموا الاعتذار، حتى يشعر الطرف الآخر بالراحة والهدوء، والحديث سويا بشكل طبيعي وأكثر عقلانية، ولا يتردد في الابتعاد عنه للحظات حتى يصرخ ويخرج طاقته الغضب بعيدا عن الطرف الآخر.
الغضب برج السرطان
عندما يشعرون بالانزعاج، قد يصبح متقلب المزاج وأكثر عاطفية، ويستغل الاعتذار والتعبير عن الحب وسيلة لكسب رضاهم بسهولة، وهذا البرج المائي قادر على أن يهدأ بمجرد ابتسامة أو طبطبة، وعلى الرغم من هدوئه فهو لا ينسى سبب غضبه مهما حدث أو مر من الوقت، ولكنهم قادرون على أن يكتموا غضبهم، من أجل إصلاح العلاقات، ويجب على الناس تقديم اعتذار صادق والاعتراف بالأخطاء التي ارتكبوها.
غضب
برج الميزان
يفضل برج الميزان الانسجام ولا يحب خلق الدراما، وهم قادرين على امتصاص غضب من أمامهم ولا يصعدون المشاكل معه. أما إذا أغضبتهم قد يستخدمون أساليب عدوانية سلبية مثل حجب المودة أو المعاملة الصامتة، يجب على المرء أن يسمح لهم بالوقت للشفاء من الأذى، وعندما يشعر الميزان بأنه جاهز، فمن المرجح أن ينفتحوا للمحادثة.
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