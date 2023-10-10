مسيطرين.. 4 أبراج قادرة على امتصاص غضب الآخرين والسيطرة على انفعالاتهم

MENAFN - Youm7) عندما يكون شخص غاضبا، كل ما يحتاجه، هو البقاء بمفرده، أو حتى الابتعاد عن سبب المشكلة وإلهاء نفسه بموضوعات أخرى، ولكن هل فكرت يوما أن هناك أشخاصا تكون طبيعتهم قادرة على امتصاص أو تهدئة غضب الآخرين، أثناء كونهم هم أنفسهم يشعرون بالغضب، على الرغم من صعوبة الفكرة، إلا أن هناك أفراداينتمون لأبراج فلكية معينة يمكنهم القيام بذلك بسهولة دون أن يشعر الآخرون، مما يعتبرهم البعض مسيطرين سواء على افعالهم أو على الآخرين، ونستعرض أبرز تلك الأبراج المميزة بقدرتهم على امتصاص غضب الآخرين، وذلك وفقا لما نشرة موقع "pinkvilla".

السيطرة على الغضب برج الثور

على الرغم من أن أصحاب برج الثور معروفون بردود أفعالهم القاسية، غير المتوقعة ولا يستطيعون الهدوء بسهولة، إلا أن في كثير من المواقف على الرغم من شدة غضبهم تجدهم هادئين، بل يقومون أيضا بتهدئة الطرف الآخر، وغالبا يكون ذلك مع شريك حياتهم أو شخص ذو قيمة كبيرة في قلبه لا يريد أو يستطيع أن يخسره، فتجده يترك الأمور تسير بهدوء حتى لو كان يعتقد أنه على حق.

برج الأسد

عندما يشعر مواليد برج الأسد بالغضب، قد يبدون غير مبالين بمحيطهم وبالأشخاص الموجودين، غالبا ما تظهر عواطفهم بشكل كبير وواضح بعد تعبيرهم العاطفي عن الغضب، من المهم اتخاذ خطوات لإصلاح الوضع، ومن الممكن أن يقدموا الاعتذار، حتى يشعر الطرف الآخر بالراحة والهدوء، والحديث سويا بشكل طبيعي وأكثر عقلانية، ولا يتردد في الابتعاد عنه للحظات حتى يصرخ ويخرج طاقته الغضب بعيدا عن الطرف الآخر.

الغضب برج السرطان

عندما يشعرون بالانزعاج، قد يصبح متقلب المزاج وأكثر عاطفية، ويستغل الاعتذار والتعبير عن الحب وسيلة لكسب رضاهم بسهولة، وهذا البرج المائي قادر على أن يهدأ بمجرد ابتسامة أو طبطبة، وعلى الرغم من هدوئه فهو لا ينسى سبب غضبه مهما حدث أو مر من الوقت، ولكنهم قادرون على أن يكتموا غضبهم، من أجل إصلاح العلاقات، ويجب على الناس تقديم اعتذار صادق والاعتراف بالأخطاء التي ارتكبوها.

غضب





برج الميزان

يفضل برج الميزان الانسجام ولا يحب خلق الدراما، وهم قادرين على امتصاص غضب من أمامهم ولا يصعدون المشاكل معه. أما إذا أغضبتهم قد يستخدمون أساليب عدوانية سلبية مثل حجب المودة أو المعاملة الصامتة، يجب على المرء أن يسمح لهم بالوقت للشفاء من الأذى، وعندما يشعر الميزان بأنه جاهز، فمن المرجح أن ينفتحوا للمحادثة.



