6 أحجار كريمة تزيد من تركيزك طوال الوقت

MENAFN - Youm7) الطب البديل وعلم الطاقة يوفران الطرق الأكثر أمانا للوصول إلى الراحة النفسية والعقلية، وقد تكون الأحجار الكريمة واحدة من الوسائل الخفيفة والمميزة في هذا المجال، وخاصة للأطفال، حيث إنها تساعد على زيادة التركيز والتخلص من التوتر والضغط العصبي ، الذي يمكن أن يؤثر على الطفل نتيجة الضغط عليه من كل من حوله، ونستعرض أفضل أحجار كريمة مناسبة لأي شخص يود زيادة تركيزه وإيجاد حلول لمشكلاته والتي تعمل على التفكير بشكل عقلاني بعدما تعمل على تنقية طاقته، وذلك وفقاً لما نشره موقع "iphm".

احجار كريمة الجمشت

يعد حجر الجمشت وسيلة مناسبة للتخلص من التوتر والقلق، كما أنه يعزز الإبداع، ويساعد في التخلص من الطاقة السلبية، ما عليك سوى وضعه عند قدميك أثناء فترة الراحة، كما أنه يساعد في استيعاب الدروس الجديدة.

كوارتز

يساعد الكوارتز الشفاف على التركيز، كما أنه يدعم الوصول للهدف، كما أنه يزيد من التركيز ويقضي على القلق، ويزيد من الشعور بالرحمة ويخلصك من الشعور بالإرهاق، وذلك إلى جانب شرب الماء، كما أنه يزيد الثقة بالنفس والقدرة على الردود دون خوف أو قلق.

طاقة الاحجار الكريمة فلوريت

حجر الفلوريت يعرف بأنه حجر العباقرة ، فهو يعمل على تكثيف الحدس والتركيز، ويساعد على تحسين ذاكرتك ويمكنه إزالة أي عوائق ذهنية كما أنه يقلل من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، كما أنه يساعد على تحقيق الهدوء والسلام، والحفاظ على تركيزك حتى في الفصول الدراسية الأكثر ضجيجا.

اللازورد

يساعد اللازورد على زيادة وعيك الذاتي عن طريق فتح شاكرا العين الثالثة والحلق، كما أنه يساعد في إيجاد حلول المشكلات، خاصة عندما تتجادل مع شخص ما حول مسألة دراسية.

علم الطاقة سوداليتي

يستخدم هذا الحجر لتعزيز وضوح فكرك وتركيزك، كما أنه يعزز فهم المفاهيم الصعبة مما يجعله خيارا مثاليا لأي طالب مجتهد يأخذ دورات متقدمة.

السترين

يعمل هذا الحجر على تعزيز قدرتك على اتخاذ القرارات الصعبة وزيادة خيالك، ويدعم التفكير، ويساعد في إيجاد حلول منطقية، وخاصة عند الإمساك به في اليد اليسرى.