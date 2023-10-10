6 أحجار كريمة تزيد من تركيزك طوال الوقت

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- Youm7) الطب البديل وعلم الطاقة يوفران الطرق الأكثر أمانا للوصول إلى الراحة النفسية والعقلية، وقد تكون الأحجار الكريمة واحدة من الوسائل الخفيفة والمميزة في هذا المجال، وخاصة للأطفال، حيث إنها تساعد على زيادة التركيز والتخلص من التوتر والضغط العصبي ، الذي يمكن أن يؤثر على الطفل نتيجة الضغط عليه من كل من حوله، ونستعرض أفضل أحجار كريمة مناسبة لأي شخص يود زيادة تركيزه وإيجاد حلول لمشكلاته والتي تعمل على التفكير بشكل عقلاني بعدما تعمل على تنقية طاقته، وذلك وفقاً لما نشره موقع "iphm".
احجار كريمة الجمشت
يعد حجر الجمشت وسيلة مناسبة للتخلص من التوتر والقلق، كما أنه يعزز الإبداع، ويساعد في التخلص من الطاقة السلبية، ما عليك سوى وضعه عند قدميك أثناء فترة الراحة، كما أنه يساعد في استيعاب الدروس الجديدة.
كوارتز
يساعد الكوارتز الشفاف على التركيز، كما أنه يدعم الوصول للهدف، كما أنه يزيد من التركيز ويقضي على القلق، ويزيد من الشعور بالرحمة ويخلصك من الشعور بالإرهاق، وذلك إلى جانب شرب الماء، كما أنه يزيد الثقة بالنفس والقدرة على الردود دون خوف أو قلق.
طاقة الاحجار الكريمة فلوريت
حجر الفلوريت يعرف بأنه حجر العباقرة ، فهو يعمل على تكثيف الحدس والتركيز، ويساعد على تحسين ذاكرتك ويمكنه إزالة أي عوائق ذهنية كما أنه يقلل من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، كما أنه يساعد على تحقيق الهدوء والسلام، والحفاظ على تركيزك حتى في الفصول الدراسية الأكثر ضجيجا.
اللازورد
يساعد اللازورد على زيادة وعيك الذاتي عن طريق فتح شاكرا العين الثالثة والحلق، كما أنه يساعد في إيجاد حلول المشكلات، خاصة عندما تتجادل مع شخص ما حول مسألة دراسية.
علم الطاقة سوداليتي
يستخدم هذا الحجر لتعزيز وضوح فكرك وتركيزك، كما أنه يعزز فهم المفاهيم الصعبة مما يجعله خيارا مثاليا لأي طالب مجتهد يأخذ دورات متقدمة.
السترين
يعمل هذا الحجر على تعزيز قدرتك على اتخاذ القرارات الصعبة وزيادة خيالك، ويدعم التفكير، ويساعد في إيجاد حلول منطقية، وخاصة عند الإمساك به في اليد اليسرى.
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