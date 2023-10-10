أفكار لإطلالات كاجوال شيك ومريحة مناسبة لخريف 2024

(MENAFN
- Youm7) في الكثير من الأحيان نهتم كثيرًا بإطلالاتنا في المناسبات الخاصة والسهرات، ونهتم كذلك بالإطلالات الرسمية للعمل والاجتماعات، وحين نبحث عن إطلالة كاجوال مناسبة ليوم عادي نحتاج لأن نظهر فيه بأناقة، نجد أننا غير قادرين على تنسيق إطلالة مناسبة. تكون أنيقة وبسيطة ومريحة في نفس الوقت. إذا كنتِ تواجهين هذه المشكلة إليكِ بعض الأفكار من موقع "instyle" لإطلالة كاجوال أنيقة مناسبة لخريف 2024.
أفكار لإطلالات كاجوال مناسبة للخريف
فستان قصير مع سترة بسيطة:
يمكن للفتاة أن تحصل على طلة مميزة من خلال ارتداء معطف طويل باللون الأحمر الغامق، واختيار فستان منسوج باللون البيج للحصول على تجانس بشكل كبير بين اللونين، مع ارتداء حقيبة بيضاء اللون، لطلة رائعة في الخريف والشتاء، مع إمكانية ارتداء حذاء يصل للركبة لمظهر كلاسيكى، ويمكن ارتداء حذاء رياضى أو حذاء مسطح، ويمكن ارتداء ملابس خفيفة إذا كان الجو غير بارد، ويمكن ارتداء سترة من الجلد باللون البنى لطلة رائعة.
فستان سترة بسيطة
بنطلون كارجو:
من السهل على الفتاة أن تختار طلة جديدة ومبتكرة من خلال أرتداء بلوزة باللون الأبيض بدون أكمام مع ارتداء حزام وبنطلون كارجو بجيوب كبيرة فضفاض، مع صندل، ويمكن ارتداء سترة
فضافضة أو ارتداء سترة صوفية كبيرة الحجم أو سترة من الجينز لطلة أنثوية عصرية.
السراويل كارجو
طبقات ألوان:
من أفضل الأفكار هي استخدام طبقات غنية بالألوان معًا، وهي إطلالة تحتاج الكثير من الجرأة فيمكن ارتداء فستان طويل بدون أكمام بلون زاهي مع بلوزة زاهية اسفله وحقيبة بلون زاهي مختلف.
اختيار الألوان الموجودة
سترة وبدلة:
طلة جديدة وهادئة وبسيطة في نفس الوقت وهى اختيار ارتداء سترة باللون البيج مع بلوزة باللون الرمادى مع بنطلون من الجينز، لطلة كاجوال مميزة، ويمكن ارتداء حذاء رياضى مع ارتداء نظارة شمسية لمظهر غاية في الأناقة لمناسبة رائعة.
سترة
فستان وردى اللون مع حذاء أسود:
من السهل أن تختار الفتاة طلة بسيطة وأنثوية وهى اختيار فستان وردى اللون متوسط الطول، مع حذاء أسود اللون مع حقيبة جلدية باللون الأسود، وهى طلة كاجوال غاية في الرقى والأناقة.
فستان وردى
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