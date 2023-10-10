أفكار لإطلالات كاجوال شيك ومريحة مناسبة لخريف 2024

MENAFN - Youm7) في الكثير من الأحيان نهتم كثيرًا بإطلالاتنا في المناسبات الخاصة والسهرات، ونهتم كذلك بالإطلالات الرسمية للعمل والاجتماعات، وحين نبحث عن إطلالة كاجوال مناسبة ليوم عادي نحتاج لأن نظهر فيه بأناقة، نجد أننا غير قادرين على تنسيق إطلالة مناسبة. تكون أنيقة وبسيطة ومريحة في نفس الوقت. إذا كنتِ تواجهين هذه المشكلة إليكِ بعض الأفكار من موقع "instyle" لإطلالة كاجوال أنيقة مناسبة لخريف 2024.

أفكار لإطلالات كاجوال مناسبة للخريف



فستان قصير مع سترة بسيطة:

يمكن للفتاة أن تحصل على طلة مميزة من خلال ارتداء معطف طويل باللون الأحمر الغامق، واختيار فستان منسوج باللون البيج للحصول على تجانس بشكل كبير بين اللونين، مع ارتداء حقيبة بيضاء اللون، لطلة رائعة في الخريف والشتاء، مع إمكانية ارتداء حذاء يصل للركبة لمظهر كلاسيكى، ويمكن ارتداء حذاء رياضى أو حذاء مسطح، ويمكن ارتداء ملابس خفيفة إذا كان الجو غير بارد، ويمكن ارتداء سترة من الجلد باللون البنى لطلة رائعة.



فستان سترة بسيطة

بنطلون كارجو:

من السهل على الفتاة أن تختار طلة جديدة ومبتكرة من خلال أرتداء بلوزة باللون الأبيض بدون أكمام مع ارتداء حزام وبنطلون كارجو بجيوب كبيرة فضفاض، مع صندل، ويمكن ارتداء سترة

فضافضة أو ارتداء سترة صوفية كبيرة الحجم أو سترة من الجينز لطلة أنثوية عصرية.



السراويل كارجو

طبقات ألوان:

من أفضل الأفكار هي استخدام طبقات غنية بالألوان معًا، وهي إطلالة تحتاج الكثير من الجرأة فيمكن ارتداء فستان طويل بدون أكمام بلون زاهي مع بلوزة زاهية اسفله وحقيبة بلون زاهي مختلف.





اختيار الألوان الموجودة

سترة وبدلة:

طلة جديدة وهادئة وبسيطة في نفس الوقت وهى اختيار ارتداء سترة باللون البيج مع بلوزة باللون الرمادى مع بنطلون من الجينز، لطلة كاجوال مميزة، ويمكن ارتداء حذاء رياضى مع ارتداء نظارة شمسية لمظهر غاية في الأناقة لمناسبة رائعة.



سترة

فستان وردى اللون مع حذاء أسود:

من السهل أن تختار الفتاة طلة بسيطة وأنثوية وهى اختيار فستان وردى اللون متوسط الطول، مع حذاء أسود اللون مع حقيبة جلدية باللون الأسود، وهى طلة كاجوال غاية في الرقى والأناقة.

فستان وردى



