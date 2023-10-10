موجز الاقتصاد.. البنك المركزى: معدل نمو الشمول المالى خلال الـ7 سنوات الماضية بلغ 160.8%

MENAFN - Youm7) نشر موقع اليوم السابع اليوم الثلاثاء الموافق 10-10-2023 عدد من الاخبار الاقتصادية المحلية والدولية الهامة ومنها ، البنك المركزى: معدل نمو الشمول المالى خلال الـ7 سنوات الماضية بلغ 160.8%، و الإسكان: تجهيز غرفة مركزية لإدارة الأزمات والكوارث بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.





البنك المركزى: معدل نمو الشمول المالى خلال الـ7 سنوات الماضية بلغ 160.8%





أكد وكيل محافظ البنك المركزى المصرى شريف لقمان أن الشمول المالي والادخار والثقافة المالية تعد عوامل رئيسية تلعب دورًا فاعلًا في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء.







الإسكان: تجهيز غرفة مركزية لإدارة الأزمات والكوارث بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية





صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تجهيز غرفة مركزية لإدارة الأزمات والكوارث، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتفعيل دور غرف إدارة الأزمات والكوارث.







سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل 18000جنيه





شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم ارتفاع ملحوظ مسجلاً 18 ألف جنيه وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب على الذهب بالبلاد خلال الساعات القليلة الماضية ويعتبر الجنيه الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار.







40 مليار جنيه دعم قدمته الدولة لتنشيط الصادرات فى 10 سنوات





أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الدولة قدمت دعماً لتنشيط الصادرات، بلغ 40.7 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية، موزعا وفقا للأعوام المالية على الترتيب وفقا لما يلي:





الضرائب: ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بمنظومة توحيد معايير ضريبة الأجور





تنظم مصلحة الضرائب المصرية ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة (الفرعية الأولى، والفرعية الثانية)

لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، يوم الأربعاء من كل اسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا،

للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها، والإجابة على كافة استفسارات الممولين.

جهاز مدينة المنيا الجديدة يستقبل مجموعة عمل من معاوني رؤساء الأجهزة





استقبل المهندس خالد نايف عبد العزيز،

رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، مجموعة عمل من معاوني رؤساء أجهزة المدن لاستكمال المتابعة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، وذلك في إطار مسيرة جهود وزارة الإسكان في تبادل الخبرات بين القيادات الشابة من معاوني رؤساء أجهزة المدن، تنفيذاَ

لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





صندوق النقد الدولى: من السابق لأوانه الاطمئنان لأداء الاقتصاد العالمى





ذكر صندوق النقد الدولى، أنه من السابق لأوانه الاطمئنان لأداء الاقتصاد العالمى مع بطء وتفاوت تعافى الاقتصادات من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك رغم النمو الاقتصادى التالى لإعادة فتح الاقتصادات والتقدم المحرز فى خفض التضخم من الذروة التى بلغها العام الماضى.





أسعار النفط تسجل 87.97 دولار لخام برنت و86.22 دولار للخام الأمريكى





سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 87.97 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.22 دولار للبرميل.

الحرف اليدوية: 60 حرفة تشارك فى النسخة الحالية من معرض تراثنا





قال حمادة العادلي رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن النسخة الخامسة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والذي يأتي تحت رعاية الرئيس السيسي، فرصة رائعة لعرض وتسويق الحرف اليدوية المصرية والمنتجات التراثية لأعضاء الغرفة، مشيراً علي تفقد الرئيس السيسي أجنحة المعرض المختلفة، وكانت من بينها أجنحة ست دول عربية، وهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية الجزائر وتونس.