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رئيس إيتيدا يفتتح النسخة 12 من الملتقى التوظيفى فى مجال تكنولوجيا المعلومات

10/10/2023 2:32:56 PM
(MENAFN- Youm7) افتتح اليوم المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" فعاليات النسخة الثانية عشرة من الملتقى التوظيفي عبر الإنترنت، والذي تنظمه الهيئة تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة أكثر من 49 شركة محلية وعالمية في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات.



وقال الظاهر أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ينمو بقوة في السنوات الأخيرة ويحقق معدلات نمو تتخطى 16%، مشيرا إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري يتمتع بسوق كبير وواعد وقادر على خلق العديد من فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية، وذلك بفضل وجود قاعدة صلبة من المهارات الرقمية والتقنية واللغوية ويتمتع بوفرة في الكوادر الشابة المتخصصة.



وأشار الظاهر إلى أن الهيئة ستقوم بتنظيم المزيد من الفاعليات لتشبيك الكوادر المؤهلة من الخريجين والباحثين عن فرص عمل في تخصصات تكنولوجيا المعلومات مع الشركات العاملة بالقطاع، وأضاف أن الهيئة تقدم برامج تدريبية متنوعة تستهدف بناء قدرات العنصر البشري وتعزيز مهاراته حيث أكد على ضرورة أن يواصل الشباب تنمية مهاراته والاستثمار في تطوير قدراته اللغوية والتقنية والشخصية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.



ويُوفر الملتقى أكثر من 950 فرصة عمل في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك نظام بيئي مفتوح شامل يوفر مجموعة واسعة من العمل والتطوير المهني حتى يتمكن المتقدمون من التفاعل مع المنظمات حول فرص العمل المتاحة.



وتتضمن فعاليات ملتقى التوظيف إجراء مقابلات العمل الفورية والندوات والحلقات النقاشية وورش العمل التي تساهم في التعرف على أحدث اتجاهات سوق العمل والوظائف الأكثر طلبًا بشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية، وأيضًا جلسات حول التكنولوجيا المهنية والتطوير الوظيفي.







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