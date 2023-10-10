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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 10-10-2023

10/10/2023 2:32:56 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10-10-2023.



إيقاف تداول 10 أسهم
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: شارم دريمز للاستثمار السياحي، والمهندس للتأمين، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وسماد مصر (ايجيفرت)، واودن للاستثمارات المالية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وجلاكسو سميثكلاين.



البورصة تربح 24 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.323 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 483.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.35%، والعرب على 9.76%، واستحوذت المؤسسات على 38.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.35%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 373.5 مليون جنيه، 44.2 مليون جنيه، 33.3 مليون جنيه، 67.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 257.4 مليون جنيه، 260.9 مليون جنيه، على التوالي.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 19724 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 23654 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 8258 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 3668 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 5464 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 5378 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1402 نقطة.



وصعدت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 25 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:
- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 49.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.



- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.759 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.90%.



- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 12.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.57%.



- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 355.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.86%.



- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 30.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.50%.



وضمت الأسهم المتراجعة:
- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 13.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.34%.



- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 62.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.58%.



- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 37.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.38%.



- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.95%.



- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 15.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.85%.







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