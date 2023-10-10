أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 10-10-2023

MENAFN - Youm7) تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 10-10-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.323 تريليون جنيه.إيقاف تداول 10 أسهم





أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: شارم دريمز للاستثمار السياحي، والمهندس للتأمين، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وسماد مصر (ايجيفرت)، واودن للاستثمارات المالية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وجلاكسو سميثكلاين.البورصة تربح 24 مليار جنيه





أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.323 تريليون جنيه.وبلغ حجم التداول على الأسهم 483.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.35%، والعرب على 9.76%، واستحوذت المؤسسات على 38.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.35%.ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 373.5 مليون جنيه، 44.2 مليون جنيه، 33.3 مليون جنيه، 67.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 257.4 مليون جنيه، 260.9 مليون جنيه، على التوالي.وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 19724 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 23654 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 8258 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 3668 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 5464 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 5378 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1402 نقطة.وصعدت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 25 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.تعاملات الداخليين





تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 700 ألف سهم، 195 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 2000 سهم.فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمهندس للتأمين، والمتحدة للإسكان والتعمير، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 100 ألف سهم، 616.4 ألف سهم، 58 ألف سهم، 429.9 ألف سهم، 26015 سهم، 300 ألف سهم، 77 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وأيه كابيتال القابضة، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 5 آلاف سهم، 80.5 ألف سهم، 2.4 مليون سهم، 219.4 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 13826 سهم.