وزيرة الثقافة تفتتح ملتقى الخط العربى فى قصر الفنون بالأوبرا بمشاركة 16 دولة

شارك في دورة هذا العام 172 ضيفا وفنانا مصريا وأجنبيا، من بينهم

152 فنانا مصريا، و20 فناناً أجنبيا مشاركا من: "إيطاليا، السعودية، العراق، لبنان، المغرب، سلطنة عمان، الجزائر، تايلاند، أفغانستان، الهند، سوريا، الأردن، الصين، بنجلاديش، أوزبكستان، وإندونيسيا"، كما يشارك بالملتقي: "مشيخة الأزهر الشريف، مكتبة الإسكندرية، ودار الكتب والوثائق القومية"، وتحمل الدورة هذا العام اسم الخطاط الكبير الراحل الشيخ محمد عبد الرحمن.

وتفقدت الوزيرة أجنحة المعرض ومنها جناح يضم مانشيتات الصحف التى سجلت انتصارات حرب أكتوبر المجيدة على صدر الصفحات الأولى بقلم كبار الخطاطين الذين سجلوا تاريخ النصر وبطولات الشعب المصرى العظيم بحروف من نور.

وضمن أجنحة المعرض جاء جناح ضم مجموعة من أعمال الدارسين بمدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي، حيث جرى اختيار مجموعة من أعمال الدارسين لتشارك في الملتقى.

وعلى هامش الملتقى تقام خمس ورش عمل يشارك بها عدد من الخطاطين ويختتم الملتقى فعالياته بحفل الختام الذى يقام يوم 16 أكتوبر، إذ تعلن فيه أسماء الفائزين بجوائز الملتقى والتكريمات وضيوف الشرف وحفل فنى غنائي بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.

يذكر أن الشيخ محمد عبد الرحمن من مواليد عام 1890 ببلدة الميمون بمحافظة بني سويف، التحق بمدارس المعلمين الأولية والأزهر الشريف، تلقى تعليم الخط العربي وفنونه على يد الأستاذ محمود عبد الرازق والشيخ عبد الغني عجور، ثم عُين مدرسًا للخط العربي بالمعهد الأزهري بالإسكندرية عام 1909م، و انتقل عام 1919 للعمل بمصلحة المساحة المصرية كما عمل ايضًا مدرسًا للخط العربي بمدرسة تحسين الخطوط الملكية، له مجموعة خطية اسمها ""كراسة الخط الواضح"، ومجموعة أخرى لخط الرقعة، ومن آثاره الفنية كتابة مسجد أحمد طلعت بك بالسبتية بالقاهرة.