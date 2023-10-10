إغماءة على نهر السين.. حكاية فقدان شامبليون الوعى بعد فك رموز الهيروغليفية

MENAFN - Youm7) أعلن عالم اللغويات الفرنسىجان فرانسوا شامبليونقبل قرنين من الزمان أنه تمكن من فك شفرة الهيروغليفية، وهو نظام الكتابة المصرى القديم الذى حير العلماء لعدة قرون، ويحكى موقع RFI الفرنسى قصة الإنجاز الذى أحدث ثورة فى الفهم البشرى لواحدة من أقدم الحضارات فى العالم.

فى سبتمبر 1822خرج رجل يبلغ من العمر 32 عامًا من 28 شارع مازارين في باريس انطلق بسرعة نحو نهر السين، حيث يقع متحف اللوفر على الضفة المقابلة قبل 29 عامًا. وتوقف أمام جسر الفنون، ذلك الجسر المعدني الجديد الذي بُني بأوامر من الراحل نابليون بونابرت، الذي توفي قبل وقت قصير.

اقتحم شامبليون معهد فرنسا، وهو مجتمع التعلم الذي تم إنشاؤه بعد وقت قصير من متحف اللوفر في مبنى كبير مقبب مقابل ذلك وبمجرد دخوله، هرع إلى مكتب جاك جوزيف شامبليون، أحد أعضاء المعهد، ألقى الشاب مجموعة من الملاحظات على مكتب الباحث، "لقد حصلت عليه!" صاح. ثم سقط على الأرض فاقداً للوعي .

هذه، على الأقل، الطريقة التي سارت بها قصة أحد أشهر الإنجازات التاريخية: كيفية فك رموز الهيروغليفية، وهو نظام الكتابة المعقد المستخدم في مصر القديمة.

تقول الأسطورة أن جان فرانسوا شامبليون الأخ الأصغر لجاك جوزيف سيطر عليه هذا العمل الفذ لدرجة أنه ظل طريح الفراش طوال الأيام الخمسة التالية، ولكن بعد حوالى أسبوعين، فى 27 سبتمبر 1822، قدم النتائج التى توصل إليها علنًا فى أكاديمية النقوش والكتابة الجميلة الفرنسية.

ما أدركه هو أن الهيروغليفية لم تكن مجرد صور تمثل كلمات، أو رموز صوتية تصدر الأصوات، بدلا من ذلك قاموا بدمج الاثنين وباستخدام معرفته باللغات الأخرى المستخدمة في مصر على مر القرون، بدأ شامبليون الأصغر في اكتشاف معناها.

الهوس بالمصريات

تبدأ القصة فى تسعينيات القرن الثامن عشر: ولد شامبليون في بداية العقد وفي نهايته كان نابليون يقود الغزو الفرنسي لمصر وقد جلبت الحملة الفرنسية، التي شهدت إرسال أكثر من 160 عالمًا وفنانًا إلى جانب الجنود، عشرات العينات والرسومات والمصنوعات اليدوية إلى فرنسا وأثارت هوسًا جديدًا في جميع أنحاء أوروبا: المصريون القدماء.

لكن فهم الحضارة المفقودة كان مستحيلاً دون فهم الهيروغليفية، التي لا يستطيع أي لغوي على قيد الحياة قراءتها، فلم يكتبها أحد منذ حوالي 400 م، وقد حاول العلماء العرب ترجمتها في العصور الوسطى، وحققوا بعض النجاح، لكن عملهم تم التغاضي عنه في الغرب. وبعد ذلك تعثر الأوروبيون.

ثم اكتشف الجنود الفرنسيون دليلًا محيرًا: قطعة حجر تم رصدها تحت حصن بالقرب من ميناء رشيد المصرى - أو كما أطلق عليه الفرنسيون اسم روزيت.

وكانت تحمل ثلاثة نقوش في الأعلى كانت هناك الهيروغليفية - "لغة الآلهة"، المخصصة للنصوص الرسمية - وفي المنتصف، كانت هناك "لغة الوثائق"، وهي كتابة مصرية أخرى تستخدم للأغراض اليومية، وفي الأسفل، لغة آخر سلالة حكمت مصر القديمة.

ولا يزال بإمكان الكلاسيكيين قراءة آخر هذه النصوص، وهذا يعنى أن العلماء كانوا قادرين على العمل بشكل عكسي بدءًا من معنى النص وحتى كيفية كتابته، وأخيرًا فهم كيفية عمل الهيروغليفية.

حملت القوات الفرنسية الحجر معهم إلى الإسكندرية، حيث سرعان ما وجدوا أنفسهم محاصرين بالقوات البريطانية. استسلموا في عام 1801، مع إصرار البريطانيين على المطالبة بأهم اكتشافاتهم الأثرية.

تم شحن "بيير دي روزيت" إلى إنجلترا، حيث انضم إلى المتحف البريطاني في العام التالي باسم حجر رشيد.