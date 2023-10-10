وزيرة الثقافة: ملتقى القاهرة الدولى لفن الخط يعكس روح الوحدة والتضامن.. صور

MENAFN - Youm7) افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي تحت شعار "الخط والنصر"، والتي تحمل اسم الخطاط الكبير الراحل الشيخ محمد عبد الرحمن، وذلكفي إطار احتفالات وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر.

وتفقدت وزيرة الثقافة المعرض العام للملتقى الذي يُشارك فيه 172 فنانًا مصريًا وأجنبيًا، من: "مصر، إيطاليا، السعودية، العراق، لبنان، المغرب، سلطنة عمان، الجزائر، تايلاند، أفغانستان، الهند، سوريا، الأردن، الصين، بنجلاديش، أوزبكستان، إندونيسيا"، كما يُشارك به كل من: "مشيخة الأزهر الشريف، مكتبة الإسكندرية، دار الكتب والوثائق القومية".

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني: "يأتي ملتقى الخط العربي في نُسخته الثامنة، استمرارًا لمسيرة ناجحة، خطها رموز فن الخط العربي في مصر والعالم، على مدار دوراته السبع الماضية، قدموا خلالها صورة رائعة عن فنون الخط العربي، وأثرها في تاريخنا وثقافتنا"، وأضافت: "إن هذا الملتقى يأتي في وقت تاريخي مُهم، حيث نحتفل باليوبيل الذهبي

لانتصارات أكتوبر، تلك الذكرى الغالية على قلب كل مصري وعربي، وذلك الانتصار التاريخي الذي شكل مفصلًا حيويًا في تاريخنا، ويأتى مُلتقانا هذا العام تحت شعار "الخط والنصر"، ليعكس روح الوحدة والتضامن ، ويبرز دور الثقافة والفن في تعزيز قيم التفرد والتميز".

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر لجميع الفنانين والمشاركين في الملتقى، والذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز الفني، مُعبرة عن أملها في أن يكون الملتقى مناسبة فعالة لتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التفاهم الثقافي بين مختلف الثقافات والشعوب، كما توجهت بالشكر لكافة الجهود البناءة، التي بذلها الجميع لإنجاح هذه الدورة من الملتقى.



من جانبه قال الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية أن الدورة الثامنة من الملتقى، تضم جناحًا خاصًا بالمعرض العام يجمع بين مانشتات الصحف التي سجلت انتصارات أكتوبر على صدر الصفحات الأول بقلم كبار الخطاطين، كما تتضمن الدورة: إقامة الندوة العلمية الدولية، بمشاركة عدد من الباحثين والباحثات الذين تناولوا عبر أبحاثهم العديد من الأطروحات العلمية حول المحور الرئيسي للندوة وهو "الخط والنصر"،

وتُقام خمس ورش عمل يُشارك بها عدد من الخطاطين الراسخين.

من جانبه، قال الكاتب محمد بغدادي قوميسير الملتقى: "يختتم الملتقى فعالياته يوم 16 أكتوبر، حيث تُعلن أسماء الفائزين بجوائزه إلى جانب تكريم عدد من رموز الخط العربي ضيوف الشرف من خلال حفل فني بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.

ويُكرم الملتقى في دورته الثامنة مثنى عبد الحميد حمد العبيدي "العراق"، عصام عبد الفتاح "مصر"، محمد طوسون "مصر"، نور الدين كور "الجزائر"، اسم الشيخ محمد عبد الرحمن "مصر"، كما يُشارك به كضيوف شرف الدورة كل من: "سميرة الريامية "المملكة العربية السعودية"، عبد السلام الريحاني "المغرب"، عصام ندى "مصر".

فعاليات الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط (1)





فعاليات الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط (2)





فعاليات الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط (3)





فعاليات الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط (4)





فعاليات الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط (5)





فعاليات الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط (6)





فعاليات الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط (7)





فعاليات الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط (8)





فعاليات الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط (9)





فعاليات الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط (10)





فعاليات الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط (11)





فعاليات الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط (12)





فعاليات الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط (13)





فعاليات الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط (14)





فعاليات الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط (15)





فعاليات الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط (16)





فعاليات الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط (17)



