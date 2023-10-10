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دار الكتب والوثائق تدشن مشروعا لتوثيق حرب أكتوبر احتفالا بمرور 50 عاما على النصر

10/10/2023 2:32:52 PM
(MENAFN- Youm7) تحتفل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك يوم الأحد 15 أكتوبر، في تمام الساعة السادسة مساء، بالقاعة الرئيسية بمبنى دار الوثائق بالفسطاط.

وتشمل الاحتفالية برنامجا حافلا يبدأ بجولة فى معرض الوثائق وما نشرته الدوريات عن نصر أكتوبر، ثم الكلمات الافتتاحية للدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، والدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ثم تعقد ندوة مع أبطال نصر أكتوبر المجيد، ويليها الإعلان في مؤتمر عن لتدشين مشروع توثيق نصر أكتوبر، وتختتم الاحتفالية مع تقديم مجموعة من الأغانى الوطنية مع كورال شباب تنمية المواهب بالأوبرا إخراج الدكتور سامح صابر.

وتعد دار الكتب المصرية أول مكتبة وطنية في العالم العربي؛ ففي عام 1870م وبناءً على اقتراح على باشا مبارك ناظر ديوان المعارف - وقتئذ - أصدر الخديوى إسماعيل الأمر العالي بتأسيس دار للكتب بالقاهرة "الكتبخانة الخديوية المصرية" لتقوم بجمع المخطوطات والكتب النفيسة التي كان قد أوقفها السلاطين والأمراء والعلماء على المساجد والأضرحة والمدارس ليكون ذلك نواة لمكتبة عامة على نمط دور الكتب الوطنية في أوربا. وفي عام 1904م انتقلت المكتبة إلى مبنى أنشئ لها في ميدان باب الخلق.

وفي عام 1971م انتقلت المكتبة إلى المبنى الحالي على كورنيش النيل برملة بولاق، والذي صمم ليكون صالحًا لأداء الخدمات المكتبية الحديثة وليتمكن بمساحاته الضخمة من توفير مخازن مناسبة لحفظ المخطوطات والبرديات والمطبوعات والدوريات والميكروفيلم، بالإضافة إلى قاعات تستوعب العدد الضخم من المترددين على الدار وتخصيص أماكن للمراكز المتخصصة والمكاتب الإدارية ليؤدى وظيفته كمكتبة وطنية تقدم خدماتها للباحثين والقراء في شتى المجالات.


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